Хакери атакували систему вакцинації проти COVID-19 в Італії

В Італії хакери атакували базу даних компанії, яка контролює вакцинацію від коронавірусної інфекції в столичній області Лаціо. Зловмисники відключили системи порталу охорони здоров’я. Влада попередила, що програма вакцинації в регіоні може бути відкладена, пише Reuters.

Про те, хто атакував базу даних, не повідомляється. Поліція веде розслідування.

У серпні в Італії для вакцинованих від COVID-19 мають запровадити спеціальні перепустки, з яким можна буде відвідувати різні заходи, ресторани і кафе, а також користуватися літаками та потягами далекого прямування. Пропуск також зможуть отримати ті, хто не вакцинований, але має негативний тест на COVID-19. Тест при цьому чинний усього два дні.

Італійські засоби інформації повідомляли, що влада Італії розглядає одним із заходів боротьби з пандемією відсторонення нещеплених співробітників від роботи. Це правило вже діє для медиків.

За останніми даними, в Італії повністю вакциновані понад 50 відсотків населення країни. Перше щеплення отримали понад 60 відсотків жителів.