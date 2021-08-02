За добу COVID-19 виявили у 265 людей в Україні – МОЗ

За добу 1 серпня 2021 року в Україні виявили 265 хворих на коронавірусну хворобу COVID-19, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Крім того, 385 хворих госпіталізували, чотири людини померли, у 176 людей констатували одужання.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (62), Одеській (30), Тернопільській (30), Вінницькій (21) та Харківській (17) областях», – йдеться в даних МОЗ.

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Також за добу в неділю здійснили 8 854 тестів методом ПЛР, 1 776 – методом ІФА, також 6 417 здали експрес-тести на антиген.

За час пандемії в України на коронавірусну хворобу захворіли понад 2,25 мільйона людей, 52 955 з них померли.