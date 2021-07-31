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Новини | Коронавірус

У Миколаївській області підтвердили чотири випадки інфікування штамом «Дельта»

Раніше гловний санлікар України повідомив, що в Україні зростає кількість заражень коронавірусом штаму «Дельта»

У Миколаївській області підтвердили чотири випадки інфікування коронавірусом штаму «Дельта». Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

За словами Кіма, троє хворих повернулися з відпочинку у Туреччині, один приїхав з Росії.

«У всіх стан задовільний, знаходяться на самоізоляції», – мовиться у повідомленні.

Раніше гловний санітарний лікар України Ігор Кузін повідомив, що в Україні зростає кількість заражень коронавірусом штаму «Дельта». Н атой час було відомо про 17 таких випадків.

За його словами, чотири країни, з якими межує Україна, вже зареєстрували в себе цей штам – це Росія, Польща, Румунія, Словаччина. Інформацію з Угорщини та Білорусі зараз перевіряє Всесвітня організація здоров’я.

Крім того, він додав, що вакцина діє на штам «Дельта» не так ефективно.

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