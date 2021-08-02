Кузін прокоментував можливість послаблення обмежень для вакцинованих українців

У Міністерстві охорони здоров’я розглядають можливість часткового послаблення обмежень для вакцинованих громадян. Про це заявив в коментарі Радіо Свобода головний санітарний лікар Ігор Кузін.

«Зараз наша головна мета – вакцинувати якомога більшу кількість населення. У разі можливого спалаху ми будемо враховувати показники охоплення щепленнями і відповідно до цього приймати ті чи інші рішення. Наразі рано говорити про конкретні умови, але ми точно розглядатимемо можливість часткового послаблення обмежень для вакцинованого населення», – зазначив Кузін.

За його словами, карантинні норми будуть переглядатися залежно від епідситуації.

«Ми маємо обов’язково дотримуватися основних протиепідемічних заходів: носити маски, дотримуватися соціальної дистанції, користуватися антисептичними засобами, уникати скупчень людей, а найголовніше – вакцинуватися проти COVID-19, це найефективніший спосіб убезпечити себе та людей навколо від важкого перебігу хвороби і це рятує життя», – додав Кузін.

Раніше голова комітету Верховної ради з питань здоров’я нації Михайло Радуцький у фейсбук заявив, що Україна згодом також буде вимушена запроваджувати обмеження для невакцинованих громадян.

«Ми в Україні не говоримо про обов’язкову вакцинацію, ніхто не має права змушувати людину вакцинуватись. Але цілком справедливо вимагати, щоб роботу, яка передбачає контакт з великою кількістю людей, виконували вакциновані співробітники», – написав Радуцький.

Від початку вакцинальної кампанії, за даними МОЗ, щеплено 3 571 447 людей, із них отримали одну дозу – 3 571 445 людей, повністю імунізовані й отримали дві дози – 2 023 258.