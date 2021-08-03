Українські прикордонники розповіли, як зміняться правила перетину адмінкордону Криму з Херсонщиною з 5 серпня

З 5 серпня набувають чинності нові правила перетину адміністративного кордону Криму з Херсонською областю. Про відповідні зміни в ефірі проєкту Радіо Свобода Радіо Крим.Реалії розповів помічник начальника Херсонського прикордонного загону Держприкордонслужби України Іван Шевцов.

«Громадяни, які переміщатимуться з території Криму на материк, повинні будуть встановити додаток «Вдома» і пройти самоізоляцію. Раніше самоізоляція становила 14 днів, зараз – 10», – повідомив Шевцов.

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Він також уточнив, що є категорії осіб, які можуть не встановлювати додаток і не проходити самоізоляцію:

особи, які не досягли 18-річного віку;

учасники Зовнішнього незалежного тестування;

особи, які мають намір вступати до навчальних закладів, розташованих на материковій частині України;

студенти, які вже проходять навчання на материковій частині України;

одна особа, яка супроводжує студента або абітурієнта на материкову частину України (батьки, опікуни, усиновителі);

громадяни, які хочуть пройти вакцинацію на материковій частині України. Для цього їм необхідно мати запрошення на вакцинацію з унікальним ідентифікатором. Цей ідентифікатор вони надають прикордонникам на адміністративному кордоні;

громадяни, які мають документи про проходження повного курсу вакцинації, а також громадяни, які мають документ, що підтверджує отримання хоча б однієї дози вакцини від COVID-19, включеної до переліку дозволених ВООЗ. «Спутнік V» до таких вакцин не належить.

Шевцов також додав, що в разі перетину адміністративного кордону іноземцями, які відмовляються встановлювати додаток «Вдома» або проходити самоізоляцію, прикордонники мають право відмовити таким людям у пропуску.

У разі, якщо людина не потрапляє в жодну з перерахованих вище категорій, вона зобов'язана встановити на КПВВ додаток «Вдома», що має відтермінування 72 години. За цей час людина може здати ПЛР-тест. У разі, якщо результат негативний, встановлення додатку скасовується.

Раніше Представництво президента в АРК повідомило, що на адміністративному кордоні Криму з материковою Україною відновлюється тестування на COVID-19.

Влада України раніше послабила карантинні обмеження, у зв'язку з чим громадянам з 17 червня не потрібно було встановлювати додаток «Дій вдома», залишатися на самоізоляції та проходити тестування при перетині адмінкордону Криму з Херсонською областю.

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Фактична влада окупованого Криму зазначає, що до середини липня загострилася ситуація з пандемією коронавірусу на півострові – антирекорди фіксують, як щодо захворюваності, так і щодо смертності від цієї інфекції.

Відомості підконтрольної Росії влади Криму та Севастополя про захворюваність на COVID-19 не підтверджені міжнародними організаціями та іншими незалежними джерелами. Правозахисники стверджують, що ця статистика суттєво занижена, оскільки не відображає багатьох важливих факторів, включаючи інфікування серед російських військових і спецслужб.

В Україні з 5 серпня змінюються правила в’їзду. Іноземцям та особам без громадянства, як і раніше, при собі потрібно мати страховий поліс та один з трьох документів: негативний ПЛР-тест / експрес-тест, зроблені не більше ніж за 72 години до в’їзду, чи довідку про повну вакцинацію вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання у надзвичайних ситуаціях.

З 5 серпня обов’язковою для іноземців стає самоізоляція протягом 10 днів. Потрібно також буде встановити додаток «Вдома». Самоізоляція припиняється у випадку отримання негативного тесту на коронавірус.

«Самоізоляції не потрібна іноземцям зі страховим полісом та документом, що засвідчує повну вакцинацію», – мовиться у повідомленні.

Українцям, які повертаються на батьківщину, також потрібно піти на самоізоляцію на 10 днів.