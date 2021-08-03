За добу в Україні виявили 827 хворих на COVID-19

Протягом доби в Україні діагностували коронавірусну хворобу у 827 людей, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (198), Донецькій (65), Одеській (62), Дніпропетровській (53) та Харківській (49) областях», – йдеться в статистиці міністерства.

Серед нововиявлених хворих – 68 дітей і 26 медичних працівників.

Читайте також: Республіканці в США заявляють про витік COVID-19 з лабораторії в Китаї

Протягом минулої доби 334 хворих госпіталізували, 26 людей померли, 533 – одужали. За добу протестували 19 946 людей методом ПЛР, 8 229 – методом ІФА, ще 11 447 людей здійснили експрес-тести.

За час пандемії в Україні захворіли понад 2,25 мільйона людей, з них 52 981 людей померли.