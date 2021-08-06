МОЗ заявляє про новий рекорд щеплень за добу

У Міністерстві охорони здоров’я України заявили про новий рекорд кількості щеплень за добу – 167 383.

Одну дозу отримали 98 447 людей, повністю імунізовані – 68 936 людей.

Протягом доби працювали 894 мобільні бригади, 2 709 пунктів щеплення, 301 центр вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 953 540 людей, з них отримали одну дозу – 3 953 540 людей, повністю імунізовані – 2 284 166 осіб. Загалом проведено 6 237 706 щеплення.

В Україні за добузафіксовали 1 081 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізували 516 людей, 478 – одужали, 16 людей померли. За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, захворіли понад 2,2 мільйона людей, 53 065 – померли.