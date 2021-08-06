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Новини | Коронавірус

В Україні виявили 1081 новий випадок COVID-19 – МОЗ

За минулу добу госпіталізували 516 людей, 478 – одужали, 16 людей померли

В Україні за добу зафіксовали 1 081 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 74 дитини і 32 медпрацівники, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

За минулу добу госпіталізували 516 людей, 478 – одужали, 16 людей померли.

За добу здійснили тестувань: методом ПЛР – 19 929, ІФА – 7546, експрес-тестами – 15 122.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (164), Херсонській (95), Одеській (92), Харківській (83) та Львівській (64) областях.

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, захворіли понад 2,2 мільйона людей, 53 065 – померли.

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