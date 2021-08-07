МОЗ рекомендує скоротити термін між введенням доз вакцини – Кузін

Міністерство охорони здоров’я України рекомендує скоротити термін між введенням доз вакцини від COVID-19, повідомив в інтерв’ю Радіо Свобода головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

«Ми зараз фокусуємося на вакцинації груп ризику. Це працівники критичної інфраструктури, освітяни, медичні працівники. Зараз вже відкритий п’ятий етап. І ми зараз намагаємося максимально швидко вакцинувати більшу кількість населення країни. Зараз МОЗ вже рекомендовано скорочення термінів між введенням доз вакцини», – сказав він.

За словами Кузіна, МОЗ при цьому керується даними наукових досліджень.

«Якщо ми подивимося за результатами наукових досліджень, візьмемо вакцину CoronaVac, то останні класичні дослідження по багатьох країнах проводилися з інтервалом у 14 діб. Зараз в Україні використовується 28 днів. І, звичайно, для того, щоб охопити більшу кількість людей, рекомендовано зараз використовувати 14-денний інтервал. І це нормально», – заявив головний санлікар.

Щеплення в Україні проводять чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech і AstraZeneca (Covishield, SKBio). Станом на 5 серпня, за даними МОЗ, Україна вже отримала майже 12 мільйонів доз цих вакцин.