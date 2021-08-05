Кількість хворих на COVID-19 у світі перевищила 200 мільйонів

Число підтверджених випадків зараження коронавірусною хворобою COVID-19 у світі перевищило 200 мільйонів, підрахували в американському університеті Джонса Гопкінса. Число померлих сягнуло понад 4,2 мільйона.

Останнім часом темпи поширення інфекції в низці країн знову збільшилися через більш заразний штам «Дельта».

Найбільшу кількість випадків виявили у США (35 мільйонів), Індії (майже 32 мільйони) і Бразилії (20 мільйонів), Росії (6,3 мільйона).

Агентство Reuters відзначає, що COVID-19 заразилися щонайменше 2,6% населення Землі, при цьому справжнє число, як вважають, є вищим, зважаючи на обмеження в тестуванні в деяких частинах світу.

Всесвітня організація охорони здоров’я 4 серпня закликала багаті країни тимчасово відмовитися від третього щеплення проти COVID-19 і передати вивільнені дози регіонам, у яких переважна більшість населення, як і раніше, залишається без вакцини.