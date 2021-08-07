МОЗ: протягом доби щеплено понад 170 тисяч людей

У Міністерстві охорони здоров’я України заявили про новий рекорд кількості щеплень за добу – 170 602.

Одну дозу отримали 101 550 людей, повністю імунізовані – 69 052 людей.

Протягом доби працювали 911 мобільних бригад, 2 705 пунктів щеплення, 316 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 055 092 людини, з них отримали одну дозу – 4 055 090 людей, повністю імунізовані – 2 353 218 осіб. Загалом проведено 6 408 308 щеплень.

В Україні за добу зафіксовали 1054 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізували 534 людини, 1393 – одужали, 20 людей померли. За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, захворіли понад 2,2 мільйона людей, 53 085 – померли.