В Україні виявили 1054 нових випадки COVID-19 – МОЗ

В Україні за добу зафіксовали 1054 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 72 дитини і 13 медпрацівники, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

За минулу добу госпіталізували 534 людини, 1393 – одужали, 20 людей померли.

За добу здійснили тестувань: методом ПЛР – 22 273, ІФА – 9628, експрес-тестами – 14 940.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (176), Харківській (100), Одеській (76), Дніпропетровській (75) та Херсонській (68) областях.

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, захворіли понад 2,2 мільйона людей, 53 085 – померли.