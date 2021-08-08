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Новини | Коронавірус

В Україні виявили 619 нових випадків COVID-19 – МОЗ

За добу здійснили тестувань: методом ПЛР – 18 276, ІФА – 2923, експрес-тестами – 11 890

В Україні за добу 7 серпня зафіксували 619 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 45 дітей і 11 медпрацівників, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

За минулу добу госпіталізували 561 людину, 235 – одужали, 10 людей померли.

За добу здійснили тестувань: методом ПЛР – 18 276, ІФА – 2923, експрес-тестами – 11 890.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (53), Херсонській (101), Дніпропетровській (72) та Одеській (50) областях.

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, захворіли понад 2,2 мільйона людей, 53 095 – померли.

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