До осені в МОЗ сподіваються забезпечити діагностику штаму «дельта» в кожній області – Кузін

До осені Міністерство охорони здоров’я сподівається забезпечити можливість виявляти штам коронавірусу Sars-CoV-2 «дельта», сказав головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв’ю Радіо Свобода.

За його словами, наразі хворих, інфікованих штамом «дельта», лікують за тим же протоколом, що й пацієнтів із іншими штамами.

«Тактика лікарська не буде відрізнятися по відношенню до будь-якого штаму коронавірусної хвороби. Тому вивчення саме того чи іншого штаму – це зона інтересів лікарів-епідеміологів. Тому що по відношенню до таких людей треба більш ретельніше відстежувати контактних осіб і застосовувати протиепідеміологічні заходи. І для науковців», – сказав Кузін.

Він додав, що наразі лабораторії можуть виявляти «дельту» двома шляхами – геномним секвенуванням і за допомогою специфічних ПЛР-систем. Три державні лабораторії мають можливості для діагностики за допомогою геномного секвенування. Ще більше п’яти чи шести таких лабораторій перебувають у приватній власності.

«І частина лабораторій вже має специфічні ПЛР-системи, які дозволяють доволі швидко виявити саме прицільно цю мутацію. На рівні Центру громадського здоров’я в нас є майже 2 тисяч таких тестів. На рівні областей також декілька тисяч вже є. І сподіваємося, що до осені ми зможемо такі тест-системи забезпечити на рівні кожної області», – заявив головний санлікар.

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6 серпня Кузін повідомив, що в Україні офіційно підтверджено 147 випадків зараження коронавірусом штаму «Дельта». Він уточнив, що найбільше випадків штаму «Дельта» – у Волинській, Одеській, Тернопільській областях, у Чернівцях і Києві. За його словами, епідеміологічна ситуація зараз по всій країні поступово погіршується.

В Україні за добу 7 серпня зафіксували 619 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 45 дітей і 11 медпрацівників.