Радіо Свобода Weekly: Коли можливий спалах «Дельти» в Україні та чи буде локдаун?

Підсумки Олімпіади: США виграли медальний залік, Україна – 44-а

Змагання на Олімпійських іграх у Токіо завершилися. Неофіційний медальний залік Олімпіади виграли американські спортсмени, другими стали китайці, третіми – японці.

Збірна України фінішувала 44-ю в цьому заліку. Команда України здобула 1 золоту, 6 срібних і 12 бронзових нагород, цього вистачило для 44-го місця.

Всього на Олімпіаді медалі здобували представники 86 країн. Кількість медалей кожної з країн-учасниць ми зібрали у графіці.

Олімпіада-2020 – найцікавіше за тиждень:

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