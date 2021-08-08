Радіо Свобода Weekly: Коли можливий спалах «Дельти» в Україні та чи буде локдаун?

Підсумки Олімпіади: США виграли медальний залік, Україна – 44-а
Змагання на Олімпійських іграх у Токіо завершилися. Неофіційний медальний залік Олімпіади виграли американські спортсмени, другими стали китайці, третіми – японці.
Збірна України фінішувала 44-ю в цьому заліку. Команда України здобула 1 золоту, 6 срібних і 12 бронзових нагород, цього вистачило для 44-го місця.
Всього на Олімпіаді медалі здобували представники 86 країн. Кількість медалей кожної з країн-учасниць ми зібрали у графіці.
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