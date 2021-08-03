«Золотий» газ: що відбувається з цінниками на АЗС України

В Україні дорожчає скраплений автомобільний газ – найдешевший різновид пального для автівок. І ця тенденція зберігається впродовж останнього місяця, визнають аналітики. Куди рухатимуться ціни на автогаз найближчим часом та чим викликане останнє подорожчання – Радіо Свобода поставило ці запитання експертам та найбільшим учасникам ринку автомобільного пального.

Що сталося?

Автомобільний скраплений газ, який незмінно дорожчав упродовж липня, продовжує ставити цінові рекорди: в перші дні серпня його середня вартість на українських АЗС перевищила 16,7-16,8 гривні за літр, а на деяких заправках дійшла до позначки 17,6 гривні.

Такі результати цінового моніторингу наводять одразу декілька

спеціалізованих консалтингових компаній.

За даними «Консалтингової групи А-95», лише за тиждень (23-30 липня) автогаз подорожчав у мережі SOCAR на 30 копійок, до 17,78 гривні за літр, на заправках KLO – на 20 копійок, до 17,19 гривні, мережа «Рур Груп» підняла ціни на 20 копійок, до 17,09 гривні за літр, на переважній більшості мереж АЗС тижневе подорожчання автогазу відбулося в межах 5-20 копійок за літр. В останні дні спинилися цифри на цінниках деяких мереж АЗС (як-от OKKO, WOG та Shell), але упродовж липня вони також помітно зростали.

Загалом за останній місяць автогаз подорожчав в Україні приблизно на 10%, повідомляє «Консалтингова група А-95».

При цьому в останні роки автогаз був (і досі залишається) найдешевшим видом автомобільного пального, відтак українські автомобілісти, які намагалися зекономити (зокрема, працівники таксі та служб доставки, кажуть експерти), масово переводили свої автівки на газ.

Думка найбільших мереж АЗС: «Це імпортозалежність та цінові спекуляції імпортерів»

Що насправді відбувається на ринку автогазу і чого очікувати автовласникам від цін на пальне? Із такими запитаннями Радіо Свобода звернулося до більшості великих мереж автозаправних станцій в Україні. Частина з них уже відповіла.

Головна причина стрибка цін – ситуація з імпортом газу до України, і до неї додається суттєва різниця в акцизах на різні види автомобільного пального, пояснює у своїй відповіді державне підприємство ПАТ «Укрнафта», яке володіє однойменною мережею АЗС.

Нинішнє підвищення цін – приклад імпортозалежності та цінових спекуляцій імпортерів

«Нинішнє підвищення цін – наочний приклад наслідків імпортозалежності цінових спекуляцій імпортерів. (...) Частково це питання пов'язане з незбалансованими ставками паливних акцизів. В Україні таке (велике) споживання скрапленого газу, оскільки акциз на нього – в чотири рази нижче акцизу на бензин. Вирівнювання акцизів дозволить знизити імпортозалежність, призведе до збільшення обсягів нафтопереробки на вітчизняних НПЗ та створить умови для розвитку добросовісної конкуренції на паливному ринку», – наголошують у пресслужбі «Укрнафти». У компанії уточнюють, що український ринок автогазу залежить від імпорту приблизно на 80%.

Про цю особливість ринку говорить і мережа АЗС OKKO.

Як пояснюють у департаменті комунікацій цієї мережі, зростання роздрібних цін на автогаз в Україні «є наслідком різкого зростання закупівельних цін імпортних партій скрапленого газу».

Основні причини подорожчання імпорту скрапленого газу

(на думку мережі АЗС OKKO):

повна або часткова зупинка на ремонт заводів-виробників у країнах, з яких скраплений газ постачається на ринок України;

проблеми з проведенням грошових розрахунків з білоруськими НПЗ внаслідок запровадження економічних санкцій проти Білорусі.

Внаслідок цих двох чинників від початку липня 2021-го закупівельні ціни на цей імпортний ресурс зросли в середньому на 2,29 гривні за літр, і паралельно ще більше зросла закупівельна вартість автогазу українського виробництва – в середньому на 3,02 грив за літр, пояснюють в департаменті комунікацій OKKO.

Експерти говорять про світові тренди, проблеми у виробників та «фактор Медведчука»

Радіо Свобода також попросило оцінити ситуацію на ринку газу спеціалізованих експертів. Вони говорять про декілька причин нинішнього розвитку подій. Причому вони згадують не лише вказані мережами АЗС вартість імпорту, ремонти закордонних нафтопереробних потужностей і акцизну політику держави.

Причини подорожчання автогазу

(на думку експертів):

газ і нафта продовжують дорожчати на світових ринках;

в Україні – сезонний пік споживання автомобільного газу;

дефіцит на внутрішньоукраїнському ринку;

досить високий рівень монополізації оптового ринку автогазу в Україні;

санкції проти «газового бізнесу Медведчука» та його оточення;

труднощі в українських виробників скрапленого газу.

Директор «Консалтингової групи А-95» Сергій Куюн багато років відстежує ситуацію на українському ринку автомобільного пального. І цього літа збіглося одразу кілька чинників, які призвели до подорожчання автогазу, зауважив експерт у розмові з Радіо Свобода.

Газ дійсно дорожчає у світі. Другий фактор – нестача продукту на ринку

«Перша і основна причина – газ дійсно дорожчає у світі. Другий фактор – це нестача продукту на ринку. Зараз ми перебуваємо на сезонному піку споживання. Ринку потрібні великі обсяги автогазу, але традиційно бракує потужностей для його зберігання. А деякі закордонні постачальники не можуть забезпечити ті обсяги, які планували. Як кажуть, біда не приходить одна», – підсумовує Сергій Куюн.

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, зі свого боку, виділяє три головні, на його думку, причини «злету» ціни газу на АЗС.

Український оптовий ринок автогазу досить монополізований

«Перша причина – ціни на всі енергоносії у Європі зростають. Скраплений газ не є винятком. Він іде в тренді основних енергоносіїв. Ніколи не буває, щоб нафта і газ дорожчали, а автомобільний скраплений газ дешевшав, – наголошує Омельченко. – І друга причина – український оптовий ринок цього продукту досить монополізований. Антимонопольний комітет у цьому напрямку працює недостатньо ефективно. Скрапленим газом донедавна займалися компанії з орбіти Медведчука.

Ніхто не продаватиме такий дешевий газ, який Росія продавала Медведчуку

Вони брали автогаз в Росії за досить комфортними цінами, перепродували в Україні та отримували прибуток, який ішов на політичну діяльність. Ця схема зникла завдяки санкціям, а замістити її повною мірою ринку не вдається: ніхто не продаватиме такий дешевий газ, який Росія продавала Медведчуку».

Отже, як каже експерт, йдеться не про ринкові конкурентні механізми, а про «політичний» товар з низькою ціною, зникнення якого підвищило ціни на всьому ринку.

Провідний експерт енергетичних програм Центру Разумкова Сергій Дяченко також радить враховувати ситуацію на українських виробництвах скрапленого газу для авто.

«Якби це було пов'язано лише з глобальними трендами, автогаз дорожчав би поступово (як і вуглеводні у світі). Але він виріс у ціні дуже різко і не синхронно з іншими видами палива. Отже, це скоріше питання локальне, значною мірою пов'язане з Шебелинським нафтопереробним заводом», – вважає експерт.

Про те, що українські виробники автогазу підвищили закупівельні ціни синхронно з імпортерами, говорять і великі українські мережі АЗС.

Між тим, Шебелинський НПЗ, один з двох найбільших виробників автогазу в Україні, повідомляє, що від початку року він продав автомобільного пального на 21,5 тис. тонн (або на 12,7%) менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Чи може бути причиною підвищення цін на ринку пального змова великих гравців? Із цим запитанням Радіо Свобода звернулося до Антимонопольного комітету, але відповіді наразі не отримало.

Як надалі змінюватимуться ціни на АЗС?

Основний прогноз експертів, з якими говорило Радіо Свобода, песимістичний для автовласників: ситуація на зовнішніх ринках і всередині України сприятиме подальшому поступовому подорожчанню автогазу.

Автогаз в Україні й далі дорожчатиме

«Світові котирування газу знову зростають. Це говорить про те, що автогаз в Україні й далі дорожчатиме. Це може відбуватися несинхронно в різних учасників ринку – але все одно відбуватиметься, бо в Україні всі фактично купують «з однієї діжки», – визнає Сергій Куюн. До цих чинників, на його думку, додаються і проблеми в імпортерів автогазу до України та недостатня кількість сховищ для скрапленого газу, яка не залишає можливості купити великі обсяги у запас, якщо ціна тимчасово знизиться.

Читайте також: В офісі Зеленського назвали винних у зростанні цін на автозаправках.