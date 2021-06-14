ДФС наклала арешт на мережу АЗС у справі про імпорт «неякісних нафтопродуктів» з Росії

Суд наклав арешт на корпоративні права 28 компаній, в тому числі – власників відомої мережі автозаправних станцій, повідомляють у Державній фіскальній службі.

Офіційно служба не розголошує назви мережі, однак обставини справи вказують на мережу Glusco, яку пов’язують із лідером «Опозиційної платформи – За життя» Віктором Медведчуком.

Як зазначають у ДФС, вона отримала інформацію про намір бенефіціарів зазначених компаній передати корпоративні права іншим особам «з метою уникнення від відповідальності та унеможливлення стягнення збитків за матеріалами кримінального провадження».

«На підставі ухвали суду накладено арешт на корпоративні права 28 компаній, у власності яких перебувають також і вищезгадані АЗС на загальну суму понад 700 млн гривень», – йдеться в повідомленні.

Як нагадують у відомстві, в березні 2021 року податкова міліція ДФС спільно зі Службою безпеки України «викрила масштабну схему реалізації неякісних нафтопродуктів через відому мережу АЗС».

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За версією ДФС, співробітники кількох компаній організували схему із «ввезення на митну територію України, в тому числі з території РФ, нафтопродуктів з використанням морських суден, приховуючи реальні обсяги імпорту». Суму ухилення від сплати податків оцінюють у близько 240 мільйонів гривень.

«Слідчі дії в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного ввезення та транспортування нафтопродуктів з метою збуту, легалізації незаконно отриманих коштів від їх реалізації, зловживання службовим становищем та умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах тривають», – йдеться в заяві служби.

У березні СБУ заявила про здійснення понад 140 санкціонованих обшуків у 13 офісних приміщеннях, 7 нафтобазах, 13 морських суднах, 105 автозаправних станціях та 2 відділах митного оформлення. Згодом мережа Glusco заявила, що обшуки здійснювалися на її нафтобазах та АЗС і звинуватила правоохоронців у тиску.

Мережа наразі публічно не коментувала повідомлення про арешт.