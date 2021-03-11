Данілов прокоментував обшуки в мережі АЗС, яку пов’язують із Медведчуком

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов відповів на запитання щодо обшуків у мережі автозаправних станцій Glusco, яку пов’язують із депутатом Верховної Ради Віктором Медведчуком (фракція «Опозиційна платформа – За життя»).

«Коли ми з вами зустрічалися на початку лютого, я сказав, що буде дуже багато цікавих речей по наведенню ладу в нашій країні, і якщо хтось щось поцупив, якщо хтось поводить себе щодо держави не в спосіб, який визначений законодавством, він буде мати те, про що ви зараз кажете», – сказав Данілов на брифінгу 11 березня.

За годину до цього коментаря Служба безпеки України заявила, що «викрила масштабну оборудку з «тіньової» реалізації неякісних нафтопродуктів». Як ідеться в оприлюдненому 11 березня повідомленні, «орієнтовна сума ухилення від сплати податків становить близько 240 млн грн».

«Проводиться понад 140 санкціонованих обшуків у 13 офісних приміщеннях, 7 нафтобазах, 13 морських суднах, 105 автозаправних станціях та 2 відділах митного оформлення», – вказано в повідомленні спецслужби.

Досудове розслідування триває та здійснюється за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора. Додаткові деталі в СБУ обіцяють повідомити пізніше.