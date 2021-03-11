СБУ проводить понад 140 обшуків, пов’язаних із діяльністю мережі АЗС

Служба безпеки України заявляє, що «викрила масштабну оборудку з «тіньової» реалізації неякісних нафтопродуктів». Як ідеться в оприлюдненому 11 березня повідомленні, «орієнтовна сума ухилення від сплати податків становить близько 240 млн грн».

Кримінальне провадження відкрито за статтями Кримінального кодексу України про легалізацію чи відмивання майна, одержаного злочинним шляхом, ухилення від сплати податків, зловживання владою або службовим становищем, незаконне виготовлення підакцизних товарів.

«У межах кримінального провадження правоохоронці задокументували організацію масштабної протиправної схеми обігу та реалізації неякісних нафтопродуктів. Встановлено, що у такий спосіб організатори свідомо ухилялися від сплати податків до держбюджету чим завдали збитків у великих розмірах. На теперішній час проводиться понад 140 санкціонованих обшуків у 13 офісних приміщеннях, 7 нафтобазах, 13 морських суднах, 105 автозаправних станціях та 2 відділах митного оформлення», – вказано в повідомленні спецслужби.

Досудове розслідування триває та здійснюється за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора. Додаткові деталі в СБУ обіцяють повідомити пізніше.