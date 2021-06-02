У столичному КП «ГІОЦ» заявили про відсутність «об’єктивної причини» на обшук у підприємстві

У комунальному підприємстві «Головний інформаційно-обчислювальний центр» («ГІОЦ») заявили про відсутність «об’єктивної причини» на обшук, що його сьогодні влаштувала Державна фіскальна служба під керівництвом Київської міської прокуратури.

«Дозвіл надано на проведення обшуку з метою відшукування фінансово-господарської документації по ТОВ «ГЕРЦ» та ТОВ «ФК ГЕРЦ», а в мотивувальній частині ухвали взагалі фігурують обставини кримінального провадження щодо ПП «ТЕЙКІТ», яке зареєстроване в місті Одеса, вул. Велика Арнаутська, 18», – йдеться у повідомленні.

Об’єктивна причина здійснювати обшук саме у КП «ГІОЦ» була цілком відсутня, додають у «ГІОЦ».

У комунальному підприємстві заявили, що до них із тимчасовим доступом до речей та документів ніхто до сьогодні не звертався.

«Візит ДФС був обумовлений заявами КП «ГІОЦ» до ГУ СБУ по м. Києву та області стосовно втручання ТОВ «ГЕРЦ» в роботу Е-квитка (листопад-грудень 2020 року), а також до ГУ НП України щодо втручання в роботу Е-квитка та ЖКГ (травень 2021 року).У зв’язку із чим ведуться реальні слідчі дії за заявами саме КП «ГІОЦ» щодо протиправних дій «ГЕРЦ», – пояснили у «ГІОЦ».

Раніше сьогодні стало відомо, що Київська міська прокуратура спільно з управлінням Державної фіскальної служби в Києві проводять обшуки на комунальному підприємстві «ГІОЦ». Як повідомляє пресслужба прокуратури, слідчі дії тривають у межах кримінального провадження, розпочатого «за фактом вчинення пособницьких дій в умисному ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах». У ДФС додали, що проводяться обшуки з метою отримання первинних фінансових документів і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень.

Засновником комунального підприємства «Головний Інформаційно-обчислювальний центр» є КМДА, майно на праві власності належить Київській міській раді. Основний вид діяльності: оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов’язана з ними діяльність.

Київська міська прокуратура повідомила минулого місяця, що провела понад 60 обшуків у Києві – у комунальних підприємствах і в підрозділах КМДА. Також обшук відбувся вдома в голови виконавчого комітету політичної партії «УДАР» Артура Палатного.

Міський голова Києва Віталій Кличко назвав обшуки у комунальних підприємствах тиском на столичну владу і придушенням місцевого самоврядування.

«Жодного підтексту ці кримінальні провадження не мають, це винятково кримінальні злочини», – заявила Надія Максимець, речниця прокуратури Києва у коментарі Радіо Свобода.

В Офісі президента заявили, що звинувачення Кличка в політичному тиску на столичну владу є «безпідставними».