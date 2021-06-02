Прокуратура і ДФС повідомили про обшуки в офісі КП «ГІОЦ»

Київська міська прокуратура спільно з управлінням Державної фіскальної служби в Києві проводять обшуки на комунальному підприємстві «ГІОЦ». Як повідомляє пресслужба прокуратури, слідчі дії тривають у межах кримінального провадження, розпочатого «за фактом вчинення пособницьких дій в умисному ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах».

«Згідно з матеріалами слідства, приватна компанія у період 2019-2020 років надавала телекомунікаційні послуги КП «ГІОЦ». При цьому вказане підприємство, використовуючи грошові кошти КП «ГІОЦ» у сумі понад 10 мільйонів гривень замовляло зазначені послуги у підприємства зі ймовірними ознаками фіктивності», – йдеться в повідомленні.

У ДФС додали, що 2 червня за адресою КП «ГІОЦ» проводяться обшуки з метою отримання первинних фінансових документів і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень.

Засновником комунального підприємства «Головний Інформаційно-обчислювальний центр» є КМДА, майно на праві власності належить Київській міській раді. Основний вид діяльності: оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов’язана з ними діяльність.

Київська міська прокуратура повідомила минулого місяця, що провела понад 60 обшуків у Києві – у комунальних підприємствах і в підрозділах КМДА. Також обшук відбувся вдома в голови виконавчого комітету політичної партії «УДАР» Артура Палатного.

Міський голова Києва Віталій Кличко назвав обшуки у комунальних підприємствах тиском на столичну владу і придушенням місцевого самоврядування.

«Жодного підтексту ці кримінальні провадження не мають, це винятково кримінальні злочини», – заявила Надія Максимець, речниця прокуратури Києва у коментарі Радіо Свобода.

В Офісі президента заявили, що звинувачення Кличка в політичному тиску на столичну владу є «безпідставними».