ДФС розслідує 9 проваджень за фактом посягання на кошти бюджету Києва

Державна фіскальна служба розслідує дев’ять кримінальних проваджень за фактом посягання на кошти бюджету Києва. Про це заявив на брифінгу голова ДФС Вадим Мельник.

«На цей час Державною фіскальною службою розслідується дев’ять кримінальних проваджень, які поєднані єдиним предметом злочинного посягання – це кошти бюджету міста Києва, але там є і кошти державного бюджету, так, як є в діях субпідрядних організацій факти ухилення від сплати податків до державного бюджету», – сказав Мельник.

За його словами, ці кримінальні провадження розслідуються за фактами як ухилення від сплати податків, так і зловживання службовим становищем та розкрадання державного майна.

Мельник зазначив, що в межах цих проваджень чотирьом людям повідомили про підозру.

Київська міська прокуратура повідомила цього місяця, що провела понад 60 обшуків у Києві – у комунальних підприємствах і в підрозділах КМДА. Також обшук відбувся вдома в голови виконавчого комітету політичної партії «УДАР» Артура Палатного.

Міський голова Києва Віталій Кличко назвав обшуки у комунальних підприємствах тиском на столичну владу і придушенням місцевого самоврядування.

«Жодного підтексту ці кримінальні провадження не мають, це винятково кримінальні злочини», – заявила Надія Максимець, речниця прокуратури Києва у коментарі Радіо Свобода.

В Офісі президента заявили, що звинувачення Кличка в політичному тиску на столичну владу є «безпідставними».