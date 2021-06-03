Суд наклав арешт на нерухоме майно депутата М’ялика

Київський апеляційний суд наклав арешт на нерухоме майно народного депутата Віктора М’ялика. Цю інформацію підтвердили Радіо Свобода у пресслужбі суду.

«Постановлено нову ухвалу, якою задоволено клопотання слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань та накладено арешт на майно підозрюваного М., визначеного ухвалою», – йдеться у повідомленні на сайті суду.

25 березня очільниця Офісу генпрокурора Ірина Венедіктова повідомила про підписання підозри народному депутатові у справі про ухилення від сплати податків на понад 97 мільйонів гривень.

За її словами, слідство встановило, що підозрюваний розпочав у 2012 році господарську діяльність щодо будівництва у селах Петропавлівська та Софіївська Борщагівка Київської області багатоквартирних житлових будинків «задля отримання прибутку від подальшого продажу квартир та нежитлових приміщень в них».

Агенція «Інтерфакс-Україна» з посиланням на джерело в правоохоронних органах, вказувала, що йдеться про народного депутата з групи «За майбутнє» Віктора М’ялика, обраного до Верховної Ради самовисуванцем по округу на Рівненщині. На момент обрання депутатом проживав у селі Мотовилівці Фастівського району Київської області.

Наразі Віктор М'ялик ситуацію не коментував.