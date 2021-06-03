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03 червня 2021, Київ 18:36
Новини | Політика

Суд наклав арешт на нерухоме майно депутата М’ялика

Наразі Віктор М'ялик ситуацію не коментував

Київський апеляційний суд наклав арешт на нерухоме майно народного депутата Віктора М’ялика. Цю інформацію підтвердили Радіо Свобода у пресслужбі суду.

«Постановлено нову ухвалу, якою задоволено клопотання слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань та накладено арешт на майно підозрюваного М., визначеного ухвалою», – йдеться у повідомленні на сайті суду.

25 березня очільниця Офісу генпрокурора Ірина Венедіктова повідомила про підписання підозри народному депутатові у справі про ухилення від сплати податків на понад 97 мільйонів гривень.

За її словами, слідство встановило, що підозрюваний розпочав у 2012 році господарську діяльність щодо будівництва у селах Петропавлівська та Софіївська Борщагівка Київської області багатоквартирних житлових будинків «задля отримання прибутку від подальшого продажу квартир та нежитлових приміщень в них».

Агенція «Інтерфакс-Україна» з посиланням на джерело в правоохоронних органах, вказувала, що йдеться про народного депутата з групи «За майбутнє» Віктора М’ялика, обраного до Верховної Ради самовисуванцем по округу на Рівненщині. На момент обрання депутатом проживав у селі Мотовилівці Фастівського району Київської області.

Наразі Віктор М'ялик ситуацію не коментував.

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