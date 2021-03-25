ОГП оголосив підозру депутатові за ухилення від сплати податків на майже 100 млн грн – Венедіктова

Очільниця Офісу генпрокурора Ірина Венедіктова повідомила про підписання підозри народному депутатові у справі про ухилення від сплати податків на понад 97 мільйонів гривень. Про це вона повідомила на сторінці у фейсбуці.

«Прокурори повідомили про підозру народному депутатові України в умисному ухиленні від сплати податків, вчиненому особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України)», – повідомила генпрокурорка.

За її словами, слідство встановило, що підозрюваний розпочав у 2012 році господарську діяльність щодо будівництва у селах Петропавлівська та Софіївська Борщагівка Київської області багатоквартирних житлових будинків «задля отримання прибутку від подальшого продажу квартир та нежитлових приміщень в них».

«При цьому реєстрації в якості суб’єкта господарської діяльності у формі фізичної особи-підприємця чи юридичної особи не здійснив. Після завершення зведення будинків, він зареєстрував на себе право власності на 1221 об’єкт нерухомого майна в них. Протягом 2015-2020 років уповноважена ним через довіреність особа продавала нерухомість та передала йому понад 360 млн грн доходу від цих операцій. Доходи від реалізації квартир та нежитлових приміщень підозрюваний декларував, як доходи фізичної особи від продажу власного майна, а не від підприємницької діяльності, із застосуванням ставки податку в розмірі 5% замість 18%», – повідомила Венедіктова, не вказавши імені депутата.

Агенція «Інтерфакс-Україна» з посиланням на джерело в правоохоронних органах, вказує, що йдеться про народного депутата з групи «За майбутнє» Віктора М’ялика, обраного до Верховної Ради самовисуванцем по округу на Рівненщині. На момент обрання депутатом проживав у селі Мотовилівці Фастівського району Київської області. Підтвердження цієї інформації з інших джерел наразі немає, сам М’ялик ситуацію поки не коментував.