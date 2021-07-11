У ДФС після перевірки заявили про «відсутність діяльності» на АЗС Glusco

Державна фіскальна служба України провела слідчі дії на 106 АЗС мережі Glusco в 15 регіонах України. Про це 11 липня повідомили у пресслужбі ДФС.

«Співробітники ДФС спільно із СБУ та за процесуального керівництва Офісу Генерального Прокурора провели комплекс одночасних слідчих дій на 106 об’єктах мережі в 15 регіонах країни. За результатами огляду правоохоронці встановили та зафіксували відсутність діяльності АЗС. Доступ до заправних колонок обмежений», – мовиться у повідомленні.

У відомстві нагадали, що 11 березня служба спільно з СБУ провела близько 140 обшуків у мережі Glusco. Було встановили, що деякі компанії організували незаконну схему з ввезення в Україну нафтопродуктів (в тому числі з Росії).

Досудове розслідування триває.

Днями низка засобів інформації з посиланням на власні джерела заявляла, що мережу автозаправок Glusco, яку теж пов’язують із Медведчуком і більшість заправок якої перебуває під арештом, нині викуповує одна з дочірніх фірм азербайджанської державної нафтової компанії SOCAR.

У самій компанії SOCAR заявили ввечері 9 липня азербайджанському агентству Trend, що остаточного рішення про купівлі нею мережі заправок в Україні на цей час немає, бо для цього ще потрібне підтвердження належних державних органів.

Санкції, які стосуються, серед інших, Віктора Медведчука і кількох компаній, які з ним пов’язують, були запроваджені указом президента Володимира Зеленського від 20 лютого, яким було введено в дію рішення РНБО про ці санкції від 19 лютого.

Критики звертали тоді увагу, що під санкції потрапила тільки незначна частка компаній, які пов’язували з Медведчуком, тоді як інші далі продовжують діяти безперешкодно.