Данілов: санкції проти Медведчука діють у повному обсязі, послаблень немає

Санкції проти бізнесмена і народного депутата, проросійського політичного діяча, одного з лідерів проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» і кума президента Росії Володимира Путіна Віктора Медведчука, запроваджені в лютому, не послаблювалися і діють у повному обсязі, запевнив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

«Інформація, яку цілеспрямовано поширюють у ЗМІ щодо начебто послаблення санкційного режиму відносно В. Медведчука та його активів або те, що «санкції не працюють», – свідома і цілеспрямована дезінформація суспільства і не відповідає дійсності», – написав він у фейсбуці.

«Не відповідає дійсності і поширена окремими медіа інформація про начебто купівлю мережі автозаправних станцій, яка належить В. Медведчуку, однією з комерційних структур», – додав він.

За запевненням секретаря РНБО, «всі процеси у частині дотримання і виконання санкційного законодавства перебувають виключно у правовому полі, а не в підкилимному режимі, як до цього звикли «творці» корупційно-олігархічної системи. «І не має значення, стосується це вітчизняної чи іноземної компанії, які можуть помилково допустити, що мають карт-бланш на дії в не правовому полі України», – заявив він.

Крім того, Данілов попередив: «Також хочу дати пораду окремим політичним суб’єктам, зокрема народним депутатам, – не намагатися «порешать» у звичний їм спосіб питання зняття санкцій або їх послаблення. Крім того, як спроби уникнути сплати податків, що приводять «українських» бізнесменів до необхідності володіти навіть олівцями і білизною через офшорні компанії, так і намагання уникнути санкцій – явище одного порядку. Тому наші правоохоронці завжди будуть вдячні журналістам і небайдужим громадянам за допомогу в пошуку і поверненні активів осіб, на яких накладено українські санкції».

Згадані санкції, які стосуються, серед інших, Віктора Медведчука і кількох компаній, які з ним пов’язують, були запроваджені указом президента Володимира Зеленського від 20 лютого, яким було введено в дію рішення РНБО про ці санкції від 19 лютого.

Критики звертали тоді увагу, що під санкції потрапила тільки незначна частка компаній, які пов’язували з Медведчуком, тоді як інші далі продовжують діяти безперешкодно.

Днями проєкт журналістських і громадянських розслідувань «Слідство.інфо» встановив, що одну з розкішних яхт, якими фактично володіла родина Медведчука, встигли вивести з-під санкцій у період між оголошенням цих заходів і накладенням арешту на його активи, переоформивши її на іншого власника. За даними дослідження, схоже, що родина Медведчука й далі продовжує користуватися цією яхтою (інша таки потрапила під арешт).

Також днями низка засобів інформації з посиланням на власні джерела заявляла, що мережу автозаправок Glusco, яку теж пов’язують із Медведчуком і більшість заправок якої перебуває під арештом, нині викуповує одна з дочірніх фірм азербайджанської державної нафтової компанії SOCAR.

У самій компанії SOCAR заявили ввечері 9 липня азербайджанському агентству Trend, що остаточного рішення про купівлі нею мережі заправок в Україні на цей час немає, бо для цього ще потрібне підтвердження належних державних органів.

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Віктор Медведчук за влади попереднього президента Петра Порошенка перебував на узбіччі суспільно-політичного життя, натомість як кум Путіна мав неформальні повноваження в підтриманні контактів із Росією і її гібридними силами на окупованій частині Донбасу щодо звільнення незаконно утримуваних останніми людей.

За влади чинного президента Володимира Зеленського Медведчук значно наростив свій політичний вплив у країні і свої статки, зокрема, збагатівши вдвічі в 2020 році порівняно з 2019 роком і вперше ввійшовши до переліку найбагатших українців 2021 року.