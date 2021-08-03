«Росія – загроза, Україна – партнер»: чому Велика Британія посилює українську армію і флот?

Велика Британія – один із головних партнерів України у галузі військового співробітництва. У першу чергу варто сказати про тренувальну місію Orbital, а також згадати про допомогу Військово-морським силам – Лондон побудує для Києва ракетні катери. Також символічно, що збройні сили України і Великої Британії цьогоріч вперше провели спільні військові навчання «Козацька булава» («Cossak Mace»).

Сценарій українсько-британських навчань багато в чому нагадував події на Донбасі. За два тижні військові відпрацювали бої в умовах міста, а також протидію гібридним методам. За легендою, противник, використовуючи диверсійну групу організував «спротив» серед «цивільних». Люди з банерами «Путін допоможи» нагадують тих, хто у 2014-му заважав пересуванню української техніки біля Слов’янська та Краматорська.

«Козацька булава» – унікальні навчання. Вперше британський підрозділ, 4-й батальйон Королівського Шотландського полку, перебував на території України у повному складі з технікою і озброєнням.

Британія знову стає глобальною, вона вийшла із Європейського союзу, повернувши собі певні геополітичні можливості

«Зараз тут є така модна фраза «Global Britain». Це означає, що Британія знову стає глобальною, вона вийшла із Європейського союзу, повернувши собі певні геополітичні можливості, можливості впливу політичного і економічного у світі. Яким чином це реалізувати – було ухвалено дві стратегії. Одна з них була зроблена вперше з моменту завершення Холодної війни. У цьому документі Україна згадується двічі. Це невеличкий документ, в якому говориться про зовнішню політику Великої Британії, і Україна згадується двічі – це дуже серйозний сигнал для нас», – розповідає посол України у Великій Британії Вадим Пристайко.

У своїй стратегії Лондон називає Росію найбільш гострою прямою загрозою Великій Британії. А також визнає успіхи РФ у модернізації армії, що вимагає дій у відповідь як Сполученого Королівства, так і НАТО загалом.

Україна визнається однією з важливих держав в стратегії протидії Російській Федерації

«Україна визнається однією з важливих держав у стратегії протидії Російській Федерації. Там декілька абзаців згадується окремо про Україну, наприклад, якщо мова про військовий документ, документ оборонного відомства, визнається, що Україна є жертвою російської агресії, яка триває, і говориться про те, що в рамках якраз оцією стратегії щодо посилення передової присутності, щодо розвитку потенціалу держав-партнерів Великобританія буде, власне, діяти», – розповідає військовий аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков.

Операція Orbital працює з 2015 року, і за цей час 21 тисяча українських військовослужбовців пройшли навчання

«Ми затвердили наші оборонні стратегічні документи на початку цього року, де підтвердили нашу прихильність до євроатлантичної безпеки та конкретно згадали зусилля з нарощування потенціалу, які ми робимо тут, в Україні, з українськими Збройними силами. Операція Orbital працює з 2015 року, і за цей час 21 тисяча українських військовослужбовців пройшли навчання: від протидії саморобним вибуховим пристроям до медичної допомоги, підготовки кадрів та іншого», – розповідає аташе з питань оборони посольства Великої Британії в Україні Тім Вудз.

Тренувальна місія Orbital буде працювати щонайменше до 2023 року. Минулоріч яскравим елементом партнерства двох країн стало десантування британських військовослужбовців на півдні України. Лондон стабільно підтримує Київ з 2014 року, але після виходу Великої Британії з Євросоюзу ця підтримка помітно посилилась, розповідає директор програми безпекових студій Ради зовнішньої політики «Українська призма» Ганна Шелест.

Ми отримали набагато якіснішу угоду про вільну торгівлю між Україною і Британією, порівняно з тим, що в нас є з Європейським союзом

«Це наше вікно можливостей – або ми візьмемо те, що можемо з цього, або залишимось десь позаду. І тут лише один приклад – і Молдова, і Грузія просто погодилися на те, щоб взяти угоду про асоціацію з ЄС, викинути ті розділи, які не стосуються Британії і перепідписати. І, відповідно, вони перепідписали на кілька місяців раніше за нас, але Україна сказала: почекайте, в нас же є можливість переглянути певні статті, провели роботу, і ми отримали набагато якіснішу угоду про вільну торгівлю між Україною і Британією, порівняно з тим, що в нас є з Європейським союзом».

Вкрай важливе для Великої Британії, вважає Ганна Шелест, питання вільного судноплавства, тому безпека у Чорному морі – також у центрі уваги Лондона. У червні російські військові повідомили, що відкрили вогонь по курсу есмінця HMS Defender, який прямував з Одеси до Поті. Інцидент стався в районі Севастополя, і таким чином Велика Британія не лише на словах, але і на практиці продемонструвала, що не визнає анексії Криму, а води навколо півострова вважає українськими.

Ми як країна, яка належить до Чорного моря, запрошуємо військові, комерційні, туристичні – будь-які кораблі Її Величності в Чорне море, і тут ніхто не має указувати, де вони мають ходити

«Британські кораблі завжди запрошуються в українські територіальні води і взагалі в Чорне море. Ми як країна, яка належить до Чорного моря, запрошуємо військові, комерційні, туристичні – будь-які кораблі Її Величності в Чорне море, і тут ніхто не має вказувати, де вони мають ходити. По-друге, безпосередньо цей корабель (HMS Defender – ред.) нам був дуже важливий, тому що в Одесі, коли він за день до цього стояв, на його борту була підписана дуже важлива імплементаційна угода, за результатами якої ми найближчим часом розпочнемо роботу з будівництва двох військово-морських баз – одна в Азовському морі, одна в Чорному», – розповідає Вадим Пристайко.

Допомога Великої Британії Військово-морським силам України – вочевидь, найбільш вагома частина партнерства двох країн. В рамках експортного фінансування проєктів Україна отримає один мільярд 250 мільйонів фунтів. Крім баз ВМС, побудують 8 ракетних катерів.

P50U – це платформа, броньований катер, який дозволить розмістити потрібні нам озброєння. Над нею зараз працюють фахівці – як українські, так і британські

«Ми починаємо працювати з компанією, яка називається скорочено Babcock – це британська компанія, яка обрана виробником катерів. Перші катери будуть зібрані тут, для цього є платформа, яка на вимогу наших Збройних сил буде дороблена. Я можу вам сказати, що є навіть назва для цього проєкту, він буде рухатись вперед. Назва P50U – це якраз платформа, броньований катер, який дозволить розмістити потрібні нам озброєння, вона і залишиться основою. Над нею зараз працюють фахівці – як українські, так і британські», – розповідає Вадим Пристайко.

«Судно все ще проєктується. Але промисловість Великої Британії працює швидкими темпами, щоб доопрацювати платформу, а також побачити, де ми можемо встановити українські компоненти. Можливо, газову турбіну, щоб надати певної швидкості, якої потребуватимуть ці швидкісні ракетні катери. Можливо, українська компанія з таким суднобудівним досвідом співпрацюватиме з промисловістю Великої Британії», – припускає Тім Вудз.

Перші два катери побудують у Великій Британії, решту – в Україні. Загалом на проєкт передбачено від трьох до п’яти років. За словами Тіма Вудза, екіпаж катера становитиме 20-25 моряків, на їхнє навчання знадобиться від 6 місяців до року. Щодо озброєння, то Україна отримає британські ракети.

Ми, ймовірно, матимемо на кораблі британську ракету

«Ми, ймовірно, матимемо на кораблі британську ракету «земля-земля». Ми спостерігаємо за «Нептуном», який Україна розробляє, який після повного введення в дію буде боєздатним ракетним комплексом. Але розмір цих суден не дозволяє розмістити «Нептун». Тому нам довелося піти на менший, але дуже потужний сучасний ракетний комплекс», – розповідає Тім Вудз.

Водночас посол України у Великій Британії повідомив проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії», що роботу над вдосконаленням катерів і озброєння будуть вести поступово. І в планах залишається можливість встановлення на них українського «Нептуна». На перших же катерах дійсно будуть британські ракети.

Кораблі зараз модифікуються для того, щоб прийняти наше озброєння. У нас з'являється гнучкість

«За великим рахунком, модифікація цих кораблів якраз і передбачалася, тому що ми одразу хочемо розміщувати наше ракетне озброєння. Тобто у нас з'являється два варіанти – ми отримуємо корабельні ракетні комплекси, які можуть розміщуватись як на британських кораблях, які ми зараз отримаємо, так і на наших кораблях, які ми в перспективі або зараз побудуємо. Крім цього, ці ж кораблі зараз модифікуються для того, щоб прийняти наше озброєння. У нас з'являється гнучкість», – розповідає Вадим Пристайко.

Також Київ купить у Великої Британії два мінних тральщики типу Sandown. Кораблям близько 20 років, але перед продажем вони пройдуть модернізацію. Угоду можуть підписати вже протягом місяця, а в Україну, за словами Тіма Вудза, кораблі надійдуть наприкінці 2022 року. Загалом співпраця двох країн – з акцентом на безпеку, але, зазначає Ганна Шелест, британці шукають і інші напрямки.

Розуміють Росію як загрозу, але не роблять політику щодо України російськоцентричною

«В них дуже чітка позиція щодо Криму, щодо Донбасу, вона нічим не відрізняється від української. Ніхто не каже про пошук компромісу чи щось – всі чітко кажуть про захист України, про територіальну цілісність і так далі. Говорять про розвиток економічної співпраці після підписання зони вільної торгівлі. Тому розуміють Росію як загрозу, але не роблять політику щодо України російськоцентричною», – вважає Ганна Шелест.

За словами Вадима Пристайка, товарообіг між країнами за останній рік зріс на 70%. А Тім Вудз підкреслив, що Велика Британія щорічно виділяє близько 40 мільйонів фунтів стерлінгів на антикорупційні проєкти і підтримку реформ в Україні.

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