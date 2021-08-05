Доля Чауса: від банки з грошима до «боротьби президентів»

Скандально відомий колишній суддя Микола Чаус, звинувачений у хабарництві, викрадений у Молдові, а майже чотири місяці по тому знайдений в Україні – під цілодобовим домашнім арештом. Таке рішення ухвалив Вищий антикорупційний суд пізно ввечері 4 серпня. Суд працював у закритому режимі: за словами учасників процесу, це потрібно нібито для збереження державної таємниці. Радіо Свобода зібрало основні точки зору про справу Чауса та найважливішу інформацію щодо неї.

Долари, дбайливо складені у трилітрові банки та закопані у дворі, звинувачення у рекордному (для судді) хабарництві, «втеча від правосуддя» до Молдови, викрадення звідти, а через деякий час – поява у прикордонному селі без одягу та документів, яка закінчилася протистоянням співробітників Нацполіції, НАБУ та СБУ.

Ось чим запам'яталася українцям детективна історія колишнього судді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса. В останні кілька днів Чаус перебував в СБУ, а потім у лікарні «Феофанія», де його і знайшли представники НАБУ, щоб вручити екссудді клопотання про запобіжний захід.

Пізно ввечері 4 серпня Вищий антикорупційний суд України ухвалив рішення про запобіжний захід для колишнього судді Дніпровського районного суду Києва – цілодобовий домашній арешт.

«Слідчий суддя ВАКС відмовив у задоволенні клопотання детектива НАБУ про тримання під вартою та обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту екссудді Дніпровського райсуду Києва», – йдеться в повідомленні на сторінці суду у фейсбуці.

Своє засідання 4 серпня Вищий антикорупційний суд вирішив проводити в закритому режимі.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, засідання вирішили зробити закритим, оскільки про це просили як обвинувачення, так і захист. Вони заявили, що на засіданні може йтися про державну таємницю.

Напередодні НАБУ повідомило, що його детективи затримали в лікарні «Феофанія» колишнього суддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса.

«Йому вручили клопотання про застосування запобіжного заходу, рішення щодо якого має завтра, 4 серпня, ухвалити ВАКС (засідання призначено на 14:00). До того моменту підозрюваний перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання. Наразі це вся інформація, яку ми можемо повідомити з огляду на таємницю слідства», – йшлося в повідомленні Антикорупційного бюро.

Позиція адвоката: Чауса катували, він потребує лікування

За три дні до засідання Вищого антикорсуду, який обирає Миколі Чаусу запобіжний захід, адвокат колишнього судді Ростислав Кравець у своєму телеграм-каналі стверджував, що його підзахисний «не є поки затриманим і перебуває справді під захистом СБУ».

За словами адвоката, він зміг поспілкуватися з Миколою Чаусом.

Сподіваюся, що перші особи держави знайдуть у собі сміливість взяти на себе відповідальність

«Ситуація не те, щоб неординарна, таке взагалі немислимо, щоб могло взагалі статися… Дуже сподіваюся, що перші особи держави знайдуть у собі сміливість взяти на себе відповідальність і з максимальним дотриманням прав людини вирішити це питання», – написав Ростислав Кравець.

Він також стверджує, що СБУ поки що ані на нього, ані на Миколу Чауса «ніякого тиску не чинила». Адвокат додав, що зміг «віддалено» поспілкуватися зі слідчим СБУ в справі Чауса.

Перед початком засідання ВАКС щодо запобіжного заходу для Миколи Чауса Ростислав Кравець розповів журналістам, що в матеріалах справи містяться дані, які є державною таємницею.

«Я проситиму суд (він сам вирішуватиме це питання) стосовно закритого судового засідання, – пояснює адвокат Чауса. – Я зацікавлений в максимальному резонансі. Але зважаючи, що це може серйозно зашкодити іміджу України та національній безпеці, я вважаю, що рішення має ухвалювати суд».

Що ж до обрання запобіжного заходу, то адвокат пропонує пом'якшити його, враховуючи стан здоров'я колишнього судді.

Щодо Чауса здійснювалися катування

«Миколі Олексійовичу все-таки потрібна фахова медична допомога. Я вважаю, що щодо нього здійснювалися катування. Він, за його словами, більше 50 днів був прикутий до ліжка, йому дозволяли вставати лише до туалету, йому не давали два місяці митися, постійно вмикали-вимикали світло», – розповідає адвокат.

Ростислав Кравець, посилаючись на власні дані та на розповідь свого підзахисного, говорить про те, що Миколу Чауса утримували і катували на території України. Де саме – адвокат не називає це місце, посилаючись на таємницю слідства.

«Я вважаю, що в цій справі замішані всі українські спецслужби. А також спецслужби інших країн. Однак це відбувалося в Україні. (...) Всі спецслужби не могли б діяти без відома як цього президента, так і минулого», – сказав адвокат колишнього судді.

Відповідаючи на запитання Радіо Свобода, Ростислав Кравець уточнив ще кілька моментів:

Микола Чаус є підозрюваним в одному кримінальному провадженні, й потерпілим – в іншому.

Захист Чауса вважає, що НАБУ «вручило підозру неправильно», і доводитиме це в суді.

«Ми наполягатимемо на необґрунтованості підозри», – пояснює адвокат свою позицію журналістам.

СБУ охороняє Миколу Чауса як потерпілого у справі про його викрадення, уточнив адвокат.

Змагання СБУ та НАБУ за Чауса стало на «паузу», тому що так вирішило «керівництво країни», припускає Ростислав Кравець.

У лікарні «Феофанія», де екссуддю знайшло НАБУ, Микола Чаус отримав медичну допомогу.

Позиція СБУ: спецслужба не викрадала Чауса – вона розслідує його викрадення

Служба безпеки України не «викрадала» колишнього суддю Миколу Чауса, а діяла «в межах закону та своїх повноважень».

Про це йдеться в офіційній заяві спецслужби.

В СБУ згадують про те, що з травня 2021 року відомство розслідує кримінальне провадження «за фактами викрадення екссудді Чауса та незаконного переправлення його через державний кордон».

«У своїх діях СБУ виходить з того, що, згідно з Конституцією України, життя людини є найвищою цінністю. І співробітники СБУ виконували свої посадові обов’язки в рамках розслідування відповідного провадження. Будь-які спроби представити суспільству інформацію в іншому ключі є звичайними маніпуляціями», – йдеться в повідомленні служби.

За даними СБУ, коли Микола Чаус прийшов до Мазурівської сільської ради на Вінниччині, то він назвався і «попросив викликати саме співробітників СБУ».

«Слідчі СБ України отримали від Миколи Чауса дані, які свідчать про його викрадення, позбавлення волі та застосування до нього інших протизаконних дій», – повідомляють в СБУ і пояснюють свої дії саме забезпеченням безпеки потерпілого. Окремо у відомстві згадують, що колишній суддя потребує медичної допомоги.

Позиція НАБУ: «Чауса могли підготувати»

Після того, як СБУ і НАБУ намагалися забрати Миколу Чауса одне в одного, влаштувавши автомобільні перегони у Києві, свою точку зору про цю справу висловив директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник. Він вважає, що словам та свідченням екссудді довіряти не можна, оскільки наразі він, вважає керівник НАБУ, є «дискредитованим й, можливо, підготовленим фігурантом-свідком».

Ми отримали дискредитованого й, можливо, підготовленого фігуранта-свідка

«Ми отримали дискредитованого й, можливо, підготовленого фігуранта-свідка Чауса, з ризиками його звернення до ЄСПЛ щодо політичного переслідування в Україні», – заявив Ситник в інтерв'ю «Дзеркалу тижня». ​

Відтоді, як Чауса викрали в Молдові та вивезли до України, невідомо, що з ним робили та де він перебував весь цей час; саме тому довіряти його словам без доказів не можна, наполягає Артем Ситник.

Із такою оцінкою погоджується і частина експертів, з якими говорило Радіо Свобода.

Директор НАБУ повідомив ще кілька моментів щодо цієї справи:

Справу Миколи Чауса можуть забрати в НАБУ (рішенням суду), як це вже траплялося з іншими резонансними антикорупційними провадженнями.

СБУ дійсно перевозила Миколу Чауса гвинтокрилом з Вінниччини до Києва, підтверджує Ситник.

СБУ дійсно повідомила НАБУ, що Чаус перебуває в лікарні «Феофанія», і завдяки цьому йому вдалося вручити клопотання про обрання запобіжного заходу.

Напередодні НАБУ закликало СБУ не переховувати Миколу Чауса, оскільки це, на думку бюро, є порушенням закону.

«Приховування співробітниками СБУ від детективів НАБУ інформації про місцезнаходження екссудді Дніпровського райсуду столиці, підозрюваного в отриманні неправомірної вигоди, є фактичним сприянням підозрюваному в ухиленні від кримінального судочинства та може містити ознаки злочину у вигляді перевищення службових повноважень», – йшлося в заяві НАБУ від 3 серпня.

Днем раніше НАБУ звинуватило СБУ в «незабезпеченні явки підозрюваного екссудді до НАБУ».

Позиція Офісу президента: «Ми не будемо давати свою оцінку»

Президент України Володимир Зеленський не зустрічався з Миколою Чаусом, запевнив речник глави держави Сергій Никифоров, спростовуючи відповідні повідомлення ЗМІ. Коментуючи кримінальні провадження щодо екссудді, Сергій Никифоров наголошує на невтручанні Банкової у це питання.

«Точно не Офіс президента має визначати, хто повинен розслідувати справу Чауса, – зауважив на брифінгу речник глави держави. – Тут треба розділяти події. За подіями 2016 року – здається, має розслідувати НАБУ. За останніми подіями (викрадення, перевезення через кордон) – нібито СБУ. Але ще раз наголошую: не ОП визначає підслідність кримінального провадження. Це робить прокуратура».

Це питання – не до Офісу президента, підсумовує речник Володимира Зеленського: «За українським законодавством нехай це вирішують – ми не будемо давати свою оцінку».

Викрадення – зникнення – затримання Чауса: що це було?

Колишній керівник управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури у 2014 – 2019 роках Сергій Горбатюк в ефірі програми «Свобода Live» не виключив, що у справі Чауса мали місце зловживання, зокрема із боку СБУ.

«Я не виключаю, що є якась загроза його життю. Але це не дає права СБУ діяти поза межами закону», – говорить Горбатюк про ситуацію, коли представники спецслужби спершу відбили суддю в поліції, яка його затримала, нібито для його охорони як потерпілого, а потім залишили його в лікарні без охорони.

«Вони (працівники СБУ) мали б самі привезти Чауса в НАБУ, передати з рук в руки і перекласти на НАБУ забезпечення його безпеки... Підстав його затримувати фактично не було».

Колишній прокурор припускає, що СБУ хотіла б отримати від Миколи Чауса інформацію: зокрема, про те, хто допомагав йому виїхати з України, що йому відомо про дії колишньої або нинішньої влади.

«Це виглядає якимись іграми у шпигуноманію та компроматоманію... Відкриті матеріали (справи) вказують на те, що державні чиновники допомагали йому тікати. Зокрема, там згадуються особи із числа охорони колишнього президента», – пояснює Горбатюк.

Колишній прокурор уточнює, що однією з таких справ могло бути провадження проти Геннадія Корбана, заступника голови Дніпровської ОДА за часів Петра Порошенка, якому Чаус обирав запобіжний захід у 2015 році. Він не виключив, що в обмін на це тодішнє керівництво держави могло обіцяти судді Миколі Чаусу свій захист.

«Наближеним до процесу по Корбану є один з заступників голови ОП Андрій Смірнов. Вони з Андрієм Богданом (колишній голова ОП, а до цього – адвокат – ред.) здійснювали захист Корбана. Не виключено, що... Чаус може знати щось важливе і бути зв'язком із компроматом на колишнього президента... Це не є є правомірною діяльністю правоохоронних органів та Офісу президента – якщо так дійсно відбувалося», – наголошує експрокурор.

Якби Миколу Чауса екстрадували з Молдови до України, то чинна влада мала би дуже обмежений вплив на нього та його свідчення, оскільки, згідно з законом, він би одразу потрапив до рук НАБУ, а його долю вирішував би Антикорсуд. На відміну від правоохоронних органів, ці інституції є незалежними від перших осіб держави, вважає Горбатюк.

Микола Чаус став символом беззаконня в Україні, стверджує Юрій Бутусов, головний редактор видання «Цензор.Нет» у прямому ефірі Радіо Свобода. Бутусов, який всі ці роки відстежує перебіг справи Чауса, вважає, що «тодішня влада намагалася його захистити», а процес екстрадиції був зірваний вже в інтересах нових господарів Банкової.

Зеленський не зробив висновків з того, що робив Порошенко, і так само продовжує беззаконня у цій справі

«Завдяки позиції НАБУ справа все-таки рухалася, був поданий запит на екстрадицію. В цьому році в законному порядку Чаус мав бути в Україні. Але ми побачили, що наступний президент, Володимир Зеленський, не зробив жодних висновків із того, що робив президент Петро Порошенко, і так само продовжує беззаконня у цій справі», – так пояснює Юрій Бутусов всі останні події навколо скандально відомого екссудді Чауса.

«Вони намагаються підмінити собою правосуддя і використовувати його в ручний спосіб... За оперативними даними джерел, наближених до правоохоронних органів, Чаус перебував на базах головного управління розвідки Міністерства оборони. А операцію з інсценуванням його знаходження – все це зроблено було вже Службою безпеки. Тут є велика кількість правопорушень», – наголосив Юрій Бутусов у прямому ефірі програми «Свобода Live».

Бутусов припускає, що таким чином СБУ прикривала «легалізацію Чауса в Україні» та виконувала вказівки Володимира Зеленського.

Справа НАБУ фактично знищена цим втручанням

«Справа НАБУ фактично знищена цим необґрунтованим та незаконним втручанням», – пояснює Бутусов логіку останніх подій.

І ситуація є критичною через те, що Молдова говорить про причетність представників українських спецслужб до викрадення Миколи Чауса та закликає українську сторону співпрацювати із нею у цій справі, пояснює редактор «Цензор.Нет».

До справи Чауса є питання і у міжнародної спільноти, і в українського суспільства, говорить Сергій Горбатюк.

«Є обґрунтовані підозри, які вказують на те, що вищі органи державної влади можуть віддавати протиправні вказівки... Якщо немає страху та обмежень стосовно викрадення на території іншої держави, то що можна уявити на території своєї держави? До чого можуть дійти фантазії можновладців? Якщо це дійсно (відбувалося) так», – обурюється колишній керівник управління Генпрокуратури.

Яку б таємницю не приховувала справа судді Чауса, жодна зі сторін не зацікавлена в оприлюдненні цих даних, припускає Геннадій Друзенко, правник і громадський активіст, керівник «Центру конституційного моделювання».

Дуже бояться, що Чаус почне говорити правду

«Дуже бояться, що суддя Чаус почне говорити правду. Він – специфічна людина, любить несподівані кульбіти. Думаю, тут і НАБУ, і СБУ, і адвокати досягли непублічної згоди, щоб громадськість не довідалася про дуже цікаві факти – але не про банки з грошима. Коли йдеться про міжнародні скандали – це зовсім інший масштаб. Саме тому СБУ влаштовувало перегони з НАБУ, і спецслужби (в час війни, нагадаю) перевозять колишнього суддю спершу до Молдови, а потім – назад до України. Вони мали б працювати на східному і на внутрішньому фронті – згадаймо загибель білоруського активіста. Але, як бачимо, нині це така собі особиста гвардія президента».

Доля колишнього судді Чауса є прикладом того, як попередній, а потім і нинішній президент України використовують спецслужби не за їхнім законним призначенням, а у власних інтересах – із цим погоджується у розмові з Радіо Свобода експерт із протидії корупції, засновник організації StateWatch Олександр Лємєнов.

Чаус – це просто пішак, якого використовують політики

«Чаус – це просто пішак, якого використовують політики в рамках своєї боротьби. Якихось глобальних питань до нього немає – це, на жаль, типова поведінка для українських органів правопорядку та правосуддя».

Фінал справи Чауса непрогнозований, вважає Олександр Лємєнов.

«Закінчитися може чим завгодно. Розгляд у ВАКС відбуватиметься у межах законодавства. Але те, що відбуватиметься в інших судових інстанціях, в інших інституціях – буде більше схоже на театр абсурду», – прогнозує експерт.

Відтак Микола Чаус може і не понести відповідальності за звинуваченням у хабарництві, якщо залишатиметься під контролем СБУ, припускає Олександр Лємєнов.

До чого тут Зеленський і Порошенко

У березні 2020 року видання «Слідство.Інфо» опублікувало ухвалу щодо проведення слідчих дій, якої немає в реєстрі судових рішень. В документі викладена детальна хронологія і коло осіб, котрі можуть бути причетні до втечі Чауса. Серед них – тодішні співробітники служби безпеки президента Петра Порошенка, зокрема, начальник служби Юрій Федоров, співробітник Головного управління розвідки Міноборони, співробітники Державної прикордонної служби та два адвокати Кім Веремійчук і Андрій Смирнов. Це той самий Андрій Смирнов, який наразі обіймає посаду заступника голови Офісу президента Андрія Єрмака. Кожен з них, за версією детективів, виконував свою роль в плані порятунку Миколи Чауса.

Крім того, згідно з документом, до організації втечі Чауса може бути причетний наближений до Петра Порошенка тодішній народний депутат Олександр Грановський. Але якою була його участь, в ухвалі не зазначено.

Як припускає голова правління центру протидії корупції Віталій Шабунін, «хтось переконав президента Зеленського, що Чаус – цінний свідок проти Порошенка», мовляв, екссуддю спробують використати у справах проти п’ятого президента.

Радіо Свобода звернулася за коментарем до Петра Порошенка, але на час виходу публікації відповіді від експрезидента не надійшло.

Разом з тим, за даними видання «Цензор.НЕТ», Чауса викрали у Молдові за планом, розробленим в Офісі президента Зеленського. Посилаючись на свої джерела, журналіст Юрій Бутусов стверджує, що увесь цей час екссуддя утримувався на базі ГУР МО і погодився співпрацювати з Офісом президента під гарантію передачі його справи в СБУ від НАБУ та уникнення кримінальної відповідальності за корупцію.

СБУ очолює близький товариш Зеленського Іван Баканов.

Водночас радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що «ця історія точно не має стосунку до Офісу президента». При цьому Подоляк заявив, що з огляду на резонанс справи екссудді Миколи Чауса забезпечити безпеку повинні працівники СБУ.

Радіо Свобода закликає висловитися щодо справи Миколи Чауса всі сторони, згадані у цій публікації.