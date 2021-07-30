У СБУ прокоментували повідомлення про «штурм» службовцями НАБУ

Служба безпеки України працює в звичному режимі – про це Радіо Свобода заявили в пресслужбі відомства на прохання прокоментувати інформацію про те, що будівлю СБУ на Малопідвальній вулиці в Києві оточили співробітники Національного антикорупційного бюро.

«СБУ працює у звичному режимі. Деталі щодо Чауса – згодом», – заявив речник СБУ Артем Дехтяренко.

Раніше кілька користувачів соцмереж, у тому числі співробітники Радіо Свобода, повідомили, що співробітники НАБУ штурмували будівлю СБУ, ймовірно, у пошуках судді Миколи Чауса. Згодом, як повідомив кореспондент Радіо Свобода, слубжовці НАБУ поїхали з місця подій.

Раніше 30 липня видання «Цензор.НЕТ» із посиланням на джерело в правоохоронних органах повідомило, що Микола Чаус, якого в квітні 2021 року на території Молдови викрали невідомі, був виявлений на Вінниччині. Згодом, за повідомленням журналіста Юрія Бутусова, «співробітники СБУ відбили Чауса у поліції і вивезли в невідомому напрямку».

Колишнього суддю Миколу Часа викрали 3 квітня в столиці Молдови Кишиневі, де він просить притулку. Його адвокат розповів, що група невідомих озброєних чоловіків схопили екссуддю в центрі міста. Згодом у міністерстві внутрішніх справ Молдови дійшли висновку, що Чауса викрали іноземні громадяни, які виїхали в Україну.

7 квітня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна непричетна до зникнення Чауса, і запропонував Молдові створити спільну робочу групу.

15 березня 2021 року стало відомо, що Молдова остаточно відмовила Чаусу в політичному притулку. Чаус перебував на той момент у міжнародному розшуку.