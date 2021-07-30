Колишній суддя Чаус опинився на свободі і знову був затриманий – ЗМІ

Колишній суддя Микола Чаус, якого в квітні 2021 року на території Молдови викрали невідомі, був виявлений на Вінниччині, повідомляє 30 липня видання «Цензор.НЕТ» із посиланням на джерело в правоохоронних органах.

За повідомленням, до поліції зателефонував житель села Мазурівка (Вінницька область) і повідомив, що виявив екссуддю Миколу Чауса. Чаус повідомив, що був викрадений невідомими особами і підтвердив, що є колишнім суддею Дніпровського районного суду Києва. Під час перевірки поліцейські з’ясували, що ця особа перебуває в розшуку НАБУ за ч. 4 ст. 368 КК.

У Національній поліції України на запит Радіо Свобода з проханням підтвердити чи спростувати цю інформацію попросили написати запит, оперативно відреагувати в поліції не змогли.

За повідомленням журналіста Юрія Бутусова, «співробітники СБУ відбили Чауса у поліції і вивезли в невідомому напрямку». Радіо Свобода намагається отримати коментар з цього приводу в Службі безпеки України.

Колишнього суддю Миколу Часа викрали 3 квітня в столиці Молдови Кишиневі, де він просить притулку. Його адвокат розповів, що група невідомих озброєних чоловіків схопили екссуддю в центрі міста. Згодом у міністерстві внутрішніх справ Молдови дійшли висновку, що Чауса викрали іноземні громадяни, які виїхали в Україну.

7 квітня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна непричетна до зникнення Чауса, і запропонував Молдові створити спільну робочу групу.

15 березня 2021 року стало відомо, що Молдова остаточно відмовила Чаусу в політичному притулку. Чаус перебував на той момент у міжнародному розшуку.