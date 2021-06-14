Молдова надсилала запит про надання правової допомоги щодо Чауса, деталі конфіденційні – ОГП

Генеральна прокуратура Молдови надіслала 12 травня на адресу Офісу генерального прокурора України запит про надання правової допомоги у кримінальній справі за фактом викрадення у Кишиневі екссудді Миколи Чауса та його охоронця. Про це Радіо Свобода стало відомо з відповіді українського відомства на запит.

В Офісі генерального прокурора відповились розмовісти про деталі цієї міжнародної співпраці:

«Інформація, яка міститься в запиті про правову допомогу та матеріалах про його виконання, є конфіденційною відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України та чинних для України міжнародних договорів щодо правової допомоги у кримінальних провадженнях», ‒ повідомили в прокуратурі.

Прокуратура по боротьбі з організованою злочинністю і з особливих справ Молдови (PCCOCS) направила Україні запит на інформацію з приводу розслідування стосовно екссудді Миколи Чауса, однак відповіді не отримала, писало 28 травня молдовське видання NewsMaker з посиланням на пресслужбу прокуратури.

У PCCOCS повідомили, що українська сторона попросила додаткову інформацію про докази з кримінальної справи і зазначили, що не можуть розголошувати інформацію про українських громадян, пославшись на «захист персональних даних».

Очільник НАБУ Артем Ситник в інтерв’ю Радіо Свобода розповів, що Україна вже має негативні наслідки від ситуації, що склалась навколо зникнення екссудді Миколи Чауса. І оптимальний розвиток її «складно уявити», додав він. У випадку, якщо Чаус з’явиться за кордоном – питання екстрадиції не стоятиме, вважає Ситник. І це не тільки підірве авторитет України в цій справі, а поставить під сумнів міжнародну співпрацю з Інтерполом, каже він.

Колишнього суддю Миколу Часа викрали 3 квітня в столиці Молдови Кишиневі, де він просить притулку. Його адвокат розповів, що група невідомих озброєних чоловіків схопили екссуддю в центрі міста. Згодом у міністерстві внутрішніх справ Молдови дійшли висновку, що Чауса викрали іноземні громадяни, які виїхали в Україну.

7 квітня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна непричетна до зникнення Чауса, і запропонував Молдові створити спільну робочу групу.

15 березня 2021 року стало відомо, що Молдова остаточно відмовила Чаусу в політичному притулку. Чаус перебував на той момент у міжнародному розшуку.

Екссуддя опинився в Молдові через справу, порушену щодо нього в Україні. 9 серпня 2016 року у НАБУ повідомили, що викрили суддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса в одержанні неправомірної вигоди в розмірі 150 тисяч доларів. За повідомленням, ці кошти виявили у двох скляних банках, одну з яких суддя особисто закопував у дворі власного приватного домоволодіння.

Верховна Рада 6 вересня 2016 року підтримала подання ГПУ про надання згоди на затримання та арешт (взяття під варту) судді. З 11 листопада 2016 року Микола Чаус перебував у міжнародному розшуку за лінією Інтерполу з метою арешту й подальшої екстрадиції в Україну.

1 березня 2017 року Чауса затримали в Молдові. Одразу після цього Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявила про наміри вимагати видачі його Україні для проведення досудового розслідування відповідно до законодавства. З того часу він намагався добитися права на притулок в Молдові, аж доки його не викрали.