«Маніпуляція і брехня»: у ДПСУ спростували буцімто перебування Чауса в одній із військових частин

У Державній прикордонній службі України назвали «маніпуляцією, фейком і брехнею» інформацію в окремих ЗМІ про те, що буцімто зниклий екссуддя Микола Чаус перебуває в одній із військових частин ДПСУ на Київщині.

«Це абсурдні заяви, як проросійських видань, так і одного з українських телеканалів, які хочуть так себе називати. Припущення, до прикладу, проросійські видання роблять з посиланням на адвоката Чауса, який дивується, чому Державна прикордонна служба закуповувала подібне програмне забезпечення, зважаючи, що начебто до викрадення Чауса причетні українські військові, і він дає посилання на закупки у 2018-19 роках. Далі телеканал «Прямий» робить ще більші припущення з посиланням знову ж таки на проросійські видання, на неперевірену інформацію, що Чаус знаходиться саме в тій частині, яка робила цю закупку. Вони навіть поїхали під КПП військової частини і журналіст, якщо її так можна назвати, з посмішкою називає свої дії «хитрістю» для того, щоб дізнатися – Чаус там чи ні. Зазначу, що це фейк і це брехлива, маніпулятивна інформація, яку поширили ці видання», – заявив в коментарі Радіо Свобода речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Речник ДПСУ зазначив, що до Державної прикордонної служби ні правоохоронні органи, ні будь-які особи не зверталися для того, «щоб ми могли перевірити якісь мета-дані, на які вони посилаються, і що відео, яке було змонтоване, і на якому начебто фігурує суддя Чаус, змонтоване саме на програмному забезпеченні, яке закуповувала одна з військових частин ДПСУ».

«Мова йде про програмний продукт Adobe Premiere Pro. Так, дійсно, Державна прикордонна служба здійснює закупки ліцензійних програм, аби не порушувати прав інтелектуальної власності... Дивує, чому дотримання норм ДПСУ в усіх викликає подив, що ми користуємося правильними ліцензійними продуктами і не порушуємо прав інтелектуальної власності. Мене наштовхує на думку питання: телеканал, який це ширив, він використовує ліцензійне програмне забезпечення чи все ж таки піратські копії?», – додав Андрій Демченко.

19 травня телеканал «Прямий» оприлюднив відео про те, що Микола Чаус, як дізналися журналісти від адвоката, перебуває у одній з військових частин на Київщині (№2428), бо начебто «відео з Чаусом» було змонтоване за допомогою програми, яку кілька років тому закупила ця військова частина.

17 травня у телеграм-каналі ChausUA з’явилося відео зі зверненням Миколи Чауса, який заявляє, що перебуває у безпеці, і каже, що його викрадення відбулося не тепер, а в 2016 році, коли його змусили залишитися в Молдові.

«Як бачите, я живий-здоровий і все у мене добре. Наразі я перебуваю в цілковитій безпеці і гарно почуваюся. Окрім того, усі мої кінцівки на місці і щелепа без видимих пошкоджень», – йдеться у відео.

За словами Чауса, найближчим часом він з’явиться в Україні і дасть відповіді на всі питання. Де саме він перебуває – екссуддя не уточнює.

«Що стосується викрадення, хочу сказати, воно дійсно було. Але не зараз, а в 2016 році. З того часу мене постійно залякували розправою, змушуючи постійно перебувати в Молдові. Люди, дотичні до цього, боялись і бояться, що я повернусь і почну говорити. Дякую друзям, що допомогли мені уникнути тюрми і вірної смерті», – каже він.

Коли було записане відео – невідомо, встановити його справжність наразі неможливо.

Колишнього суддю Миколу Часа викрали 3 квітня в столиці Молдови Кишиневі, де він просив притулку. Його адвокат розповів, що група невідомих озброєних чоловіків схопили екссуддю в центрі міста. Згодом у Міністерстві внутрішніх справ Молдови дійшли висновку, що Чауса викрали іноземні громадяни, які виїхали в Україну.

7 квітня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна не причетна до зникнення Чауса, і запропонував Молдові створити спільну робочу групу.

15 березня 2021 року стало відомо, що Молдова остаточно відмовила Чаусу в політичному притулку. Чаус перебував на той момент у міжнародному розшуку.

Екссуддя опинився в Молдові через справу, порушену щодо нього в Україні. 9 серпня 2016 року у НАБУ повідомили, що викрили суддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса в одержанні неправомірної вигоди в розмірі 150 тисяч доларів. За повідомленням, ці кошти виявили у двох скляних банках, одну з яких суддя особисто закопував у дворі власного приватного домоволодіння.