Спецслужби Молдови заперечують причетність до викрадення Чауса

Служба інформації та безпеки Молдови заперечує причетність до викрадення колишнього українського судді Миколи Чауса.

Напередодні місцеві ЗМІ оприлюднили копію документу управління внутрішньої безпеки СІБ. У ньому були вказані імена 29 співробітників Служби держохорони, які нібито можуть бути причетні до викрадення в Кишиневі Чауса. Джерело, яке передало виданню NewsMaker документ, стверджує, що він є і у прокурорів, що розслідують викрадення Чауса.

У СІБ наголошують, що документ, оприлюднений ЗМІ є підробкою, про що спецслужба поінформує членів комісії з розслідування для з’ясування обставин викрадення Чауса.

«Відомство підтверджує свою позицію і заперечує причетність до незаконної діяльності, пов’язаної з можливим викраденням громадянина України. У той же час розслідування цієї справи триває, і СІБ надає постійну підтримку правоохоронним органам в з’ясуванні всіх обставин і встановлення причетних до справи осіб», – мовиться в оприлюдненому 18 червня пресрелізі.

Очільник НАБУ Артем Ситник в інтерв’ю Радіо Свобода розповів, що Україна вже має негативні наслідки від ситуації, що склалась навколо зникнення екссудді Миколи Чауса. І оптимальний розвиток її «складно уявити», додав він. У випадку, якщо Чаус з’явиться за кордоном – питання екстрадиції не стоятиме, вважає Ситник. І це не тільки підірве авторитет України в цій справі, а поставить під сумнів міжнародну співпрацю з Інтерполом, каже він.

Колишнього суддю Миколу Часа викрали 3 квітня в столиці Молдови Кишиневі, де він просить притулку. Його адвокат розповів, що група невідомих озброєних чоловіків схопили екссуддю в центрі міста. Згодом у міністерстві внутрішніх справ Молдови дійшли висновку, що Чауса викрали іноземні громадяни, які виїхали в Україну.

7 квітня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна непричетна до зникнення Чауса, і запропонував Молдові створити спільну робочу групу.

15 березня 2021 року стало відомо, що Молдова остаточно відмовила Чаусу в політичному притулку. Чаус перебував на той момент у міжнародному розшуку.

Екссуддя опинився в Молдові через справу, порушену щодо нього в Україні. 9 серпня 2016 року у НАБУ повідомили, що викрили суддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса в одержанні неправомірної вигоди в розмірі 150 тисяч доларів. За повідомленням, ці кошти виявили у двох скляних банках, одну з яких суддя особисто закопував у дворі власного приватного домоволодіння.

Верховна Рада 6 вересня 2016 року підтримала подання ГПУ про надання згоди на затримання та арешт (взяття під варту) судді. З 11 листопада 2016 року Микола Чаус перебував у міжнародному розшуку за лінією Інтерполу з метою арешту й подальшої екстрадиції в Україну.

1 березня 2017 року Чауса затримали в Молдові. Одразу після цього Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявила про наміри вимагати видачі його Україні для проведення досудового розслідування відповідно до законодавства. З того часу він намагався добитися права на притулок в Молдові, аж доки його не викрали.