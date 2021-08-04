ВАКС зробив закритим засідання з обрання запобіжного заходу Чаусу

Вищий антикорупційний суд вирішив зробити закритим засідання, на якому 4 серпня обирає запобіжний захід для екссудді Миколи Чауса.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, засідання вирішили зробити закритим після клопотання про це і сторони обвинувачення, і захисту, які заявили, що на засіданні можуть бути озвучені дані, що становлять державну таємницю.

Напередодні НАБУ повідомило, що його детективи затримали в лікарні «Феофанія» колишнього суддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса.

«Йому вручено клопотання про застосування запобіжного заходу, рішення щодо якого має завтра, 4 серпня, ухвалити ВАКС (засідання призначено на 14:00). До того моменту підозрюваний перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання. Наразі це вся інформація, яку ми можемо повідомити з огляду на таємницю слідства», – йшлося в повідомленні антикорупційного бюро.

30 липня видання «Цензор.НЕТ» із посиланням на джерело в правоохоронних органах повідомило, що Микола Чаус, якого в квітні 2021 року на території Молдови викрали невідомі, був виявлений на Вінниччині. Згодом, за повідомленням журналіста Юрія Бутусова, «співробітники СБУ відбили Чауса у поліції і вивезли в невідомому напрямку».

Національне антикорупційне бюро заявило, що Миколу Чауса незаконно доставили до офісу Служби безпеки України на Володимирській вулиці в Києві попри вимоги детективів НАБУ його віддати.

Служба безпеки України 31 липня заперечила, що викрала колишнього суддю Миколу Чауса, натомість заявила, що гарантувала йому безпеку. Відомство вказує на те, що з травня 2021 року розслідує факти викрадення Чауса та його незаконне переправлення через державний кордон.

Адвокат Чауса Ростислав Кравець заявляв, що екссуддя «не є поки затриманим і перебуває справді під захистом СБУ».

Національне антикорупційне бюро у серпні 2016 року заявило про задокументований факт одержання суддею Чаусом хабара в сумі 150 тисяч доларів.