Чаус не є затриманим і «перебуває під захистом СБУ» – адвокат

Колишній суддя Дніпровського районного суду Києва Микола Чаус «не є поки затриманим і перебуває справді під захистом СБУ». Про це 1 серпня повідомив адвокат Чауса Ростислав Кравець у своєму каналі в телеграмі.

За словами захисника, він зміг поспілкуватися з підзахисним.

«Ситуація не те щоб неординарна, таке взагалі немислимо, щоб могло взагалі статися… Дуже сподіваюся, що перші особи держави знайдуть у собі сміливість узяти на себе відповідальність і з максимальним дотриманням прав людини вирішити це питання», – написав Кравець.

Він також стверджує, що «СБУ поки ані на мене, ані на Миколу Чауса ніякого тиску не чинила». Кравець додав, що зміг «віддалено» поспілкуватися зі слідчим СБУ в справі Чауса.

Служба безпеки України 31 липня заперечила, що викрала колишнього суддю Миколу Чауса, натомість заявляє, що гарантувала йому безпеку. Відомство вказує на те, що з травня 2021 року розслідує факти викрадення Чауса та його незаконне переправлення через державний кордон.

Напередодні Національне антикорупційне бюро заявило, що Миколу Чауса незаконно доставили до офісу Служби безпеки України на Володимирській вулиці в Києві попри вимоги детективів НАБУ його віддати.

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Раніше 30 липня видання «Цензор.НЕТ» із посиланням на джерело в правоохоронних органах повідомило, що Микола Чаус, якого в квітні 2021 року на території Молдови викрали невідомі, був виявлений на Вінниччині. Згодом, за повідомленням журналіста Юрія Бутусова, «співробітники СБУ відбили Чауса у поліції і вивезли в невідомому напрямку».

Колишнього суддю Миколу Часа викрали 3 квітня в столиці Молдови Кишиневі, де він просив притулку. Його адвокат розповів, що група невідомих озброєних чоловіків схопили екссуддю в центрі міста. Згодом у міністерстві внутрішніх справ Молдови дійшли висновку, що Чауса викрали іноземні громадяни, які виїхали в Україну.

7 квітня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна непричетна до зникнення Чауса, і запропонував Молдові створити спільну робочу групу.