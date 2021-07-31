СБУ стверджує, що «не викрадала» Чауса, а «вжила заходів» для його безпеки

Служба безпеки України заперечує, що викрадала колишнього суддю Миколу Чауса, проте заявляє, що забезпечила йому безпеку. Про це йдеться в повідомленні пресслужби СБУ, наданому Радіо Свобода.

«Служба безпеки України не «викрадала» колишнього суддю Дніпровського районного суду міста Києва Миколу Чауса, а діяла в межах закону та своїх повноважень», – йдеться в повідомленні.

Відомство вказує на те, що з травня 2021 року розслідує факти викрадення Чауса та його незаконне переправлення через державний кордон.

«Вчора на гарячу лінію Служби безпеки звернулася особа, яка повідомила, що до однієї з селищних рад Вінницької області прибув чоловік, який представився Миколою Чаусом і попросив викликати саме співробітників СБУ. Згодом слідчі СБ України отримали від Миколи Чауса дані, які свідчать про його викрадення, позбавлення волі та застосування до нього інших протизаконних дій. У зв’язку з відповідною заявою щодо пана Чауса вжито заходів для забезпечення його безпеки», – стверджують у СБУ.

Крім того, додають у відомстві, з огляду на фізичний та моральний стан екссудді, який нібито тривалий час був позбавлений волі, йому надають медичну допомогу, про це повідомили його дружину.

«Служба безпеки України вживає необхідних заходів для встановлення всіх обставин викрадення екссудді Чауса, позбавлення його волі та встановлення осіб, які це скоїли», – підсумовує пресслужба.

Напередодні Національне антикорупційне бюро заявило, що Миколу Чауса незаконно доставили до офісу Служби безпеки України на Володимирській вулиці в Києві попри вимоги детективів НАБУ його віддати.

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Раніше 30 липня видання «Цензор.НЕТ» із посиланням на джерело в правоохоронних органах повідомило, що Микола Чаус, якого в квітні 2021 року на території Молдови викрали невідомі, був виявлений на Вінниччині. Згодом, за повідомленням журналіста Юрія Бутусова, «співробітники СБУ відбили Чауса у поліції і вивезли в невідомому напрямку».

Колишнього суддю Миколу Часа викрали 3 квітня в столиці Молдови Кишиневі, де він просить притулку. Його адвокат розповів, що група невідомих озброєних чоловіків схопили екссуддю в центрі міста. Згодом у міністерстві внутрішніх справ Молдови дійшли висновку, що Чауса викрали іноземні громадяни, які виїхали в Україну.

7 квітня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна непричетна до зникнення Чауса, і запропонував Молдові створити спільну робочу групу.