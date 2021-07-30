В Україні заочно судитимуть співробітника Генштабу ЗС Росії за підбурення до держзради – СБУ

Служба безпеки України передала до суду обвинувальний акт щодо співробітника Головного управління Генерального штабу Збройних сил Росії, йдеться в заяві СБУ 30 липня.

Йдеться про співробітника 316-го Розвідувального Центру Головного управління Генштабу Збройних сил Росії. Речник відомства Артем Дехтяренко уточнив для Радіо Свобода, що його судитимуть заочно.

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«Дана особа обвинувачується у тому, що він у 2018 році підбурив колишнього співробітника Військово-Морських Сил ЗСУ до вчинення державної зради», – йдеться в повідомленні СБУ.

Згаданого співробітника Збройних сил України, зазначають у відомстві, визнали винним у скоєнні державної зради 2019 року та засудили до п’яти років ув’язнення.