Суд у Росії оголосив вирок за передачу Україні деталей С-300

У Росії Ростовський обласний суд ухвалив обвинувальний вирок у справі про контрабанду деталей комплексу С-300 на українську територію. Росіянин Денис Лобов засуджений до дев’яти з половиною років, а громадянин Вірменії Арарат Хачатрян – до 10 років і п’яти місяців позбавлення волі. Вони визнані винними в державній зраді.

ФСБ наполягає, що підсудні збирали дані про зенітно-ракетні системи і передавали їхні зразки українській оборонній промисловості. За версією слідства, Лобов складав радіоелектронне обладнання в підвалі свого будинку і готував до наступного продажу, а Хачатрян здійснював його переправлення через кордон. Хачатрян був затриманий у березні 2020 року після повернення до Росії з України.

Лобов і Хачатрян відбуватимуть термін у колонії суворого режиму.

У квітні 2021 року суд у Краснодарі засудив громадянина України Олександра Марченка до 10 років позбавлення волі. Його визнали винним у спробі вивезти з Росії запчастини до С-300 за дорученням агента української розвідки.

Лише за 2020 рік російські суди визнали винними в державній зраді понад 10 людей. Їх звинуватили в роботі на Німеччину, Україну, Молдову, Латвію, Бельгію та інші країни.