Албанія: двох росіян підозрюють у шпигунстві – ЗМІ

Прокуратура Тирани розслідує справу про шпигунство, підозрюваними у якій є двоє громадян Росії і п'ятеро громадян Чехії. Їх підозрюють у збиранні розвідувальної інформації під час щорічних навчань США за участю країн НАТО, повідомляє видання Exit.

За даними албанської редакції Euronews, слідство підозрює, що росіяни збирали під час навчань конфіденційну інформацію про дії неназваного іноземного уряду, в той час як чехи могли фотографувати штаб НАТО в Кучова і американських військових в місті Дурресе.

Один з підозрюваних – 47-річний Владислав Черкасов, повідомляє канал. 21 травня на в’їзді в Албанію у нього виявили безпілотник, при цьому він прямував в Дуррес, де в цей час проходили навчання. Він залишив країну через три дні. Другий підозрюваний, Георгій Буданов, в’їхав в країну 1 березня. Він зупинився в околицях Орікум, де проходили навчання. І був депортований 10 травня.

Підозрювані чехи в’їхали в країну 1 травня. Один з них орендував автомобіль, на якому вони 10 днів переміщалися по країні. Вони робили зупинку біля військової бази в південній Албанії.

Навчання США Defender Europe проходять щорічно, в них відпрацьовується відбиття удару по європейських країнах ймовірним противником, розташованим у напрямку Росії. У 2021 році в навчаннях брали участь 26 країн, логістичні центри операції були розташовані в Албанії, Німеччини, Греції, Словенії та Хорватії. Вони проходили з кінця квітня по 26 червня. Російське Міністерство оборони назвало їх найбільшими за 30 років і повідомило, що «уважно спостерігає» за ними.