У Латвії депутата запідозрили в шпигунстві на користь Росії. Парламент дозволив його арешт

Сейм Латвії дозволив прокуратурі заарештувати депутата від партії «Злагода» Яніса Адамсонса, якого підозрюють у шпигунстві на користь Росії, повідомляють латвійські інформаційні агентства. Правоохоронні органи отримали згоду також на обшук будинку і робочого місця парламентаря.

За версією слідства, політик останні чотири роки передавав Росії інформацію про бюджет армії, закупівлі і східний кордон.

Голова парламентської Комісії з національної безпеки Маріс Кучінскіс повідомив, що в справі Адамсонса є серйозні докази, що свідчать, що підозри в шпигунстві обґрунтовані, пише Delfi.

Політик свою провину заперечує. За його словами, його не запросили на засідання комісії, на якому ухвалювали рішення, і він не знає, в чому його звинувачують. Адамсонc заявив, що «за ним немає ніяких гріхів», а єдині епізоди передачі інформації були його інтерв’ю.

Адамсонс народився 3 листопада 1956 року. Він закінчив Київське вище військово-морське політичне училище, після чого до 1979 року служив на Далекому Сході на прикордонних сторожових кораблях на різних посадах. У серпні 1991 року поїхав до Латвії.

У Латвії до обрання в парламент був командувачем Державної прикордонної служби, потім головою МВС.

Раніше сьогодні польська прокуратура повідомила про затримання Януша Н., якого підозрюють у шпигунстві на користь Росії. Його відправили під арешт на три місяці до слідчого ізолятора.