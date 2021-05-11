У Данії громадянина Росії засудили до 3 років тюрми за шпигунство

Суд у данському місті Ольборг виніс вирок 36-річному громадянину Росії, якого звинувачували у незаконному зборі інформації. Таке рішення ухвалили 10 травня, повідомляє сайт судової влади Данії.

Згідно з рішенням, чоловік протягом кількох років збирав інформацію з Технічного університету Данії та бізнесу в північнозахідній частині країни та передавав її російським розвідувальним службам в обмін на плату.

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Його засудили до трьох років ув’язнення та вислання з Данії без права на повернення.

У грудні 2020 року прокуратура Данії висунула громадянину Росії звинувачення в шпигунстві. Він перебував під вартою з липня минулого року.