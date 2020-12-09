Росіянину у Данії висунули звинувачення в шпигунстві – ЗМІ

Прокуратура Данії оголосила 9 грудня звинувачення в шпигунстві громадянину Росії, який живе у Данії. Як передає агенція Reuters, чоловік, імені котрого не називають, перебуває під вартою з липня.

Його, зокрема, звинувачують у передачі російській розвідці інформації про технології датської енергетичної системи.

Російська агенція ТАСС повідомила, що справу порушено в рамках більш масштабного розслідування служби розвідки поліції.

Інших подробиць справи наразі немає.

У жовтні Данія оголосила про підтримку санкцій проти Росії через отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.