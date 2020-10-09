Данія оголосила про підтримку санкцій Євросоюзу за отруєння Навального

Данія готова приєднатися до Євросоюзу, який готує санкції проти Росії через ймовірне отруєння «Новачком» російського опозиціонера Олексія Навального. Про це журналістам в Москві заявив міністр закордонних справ Данії Йеппе Кофод, який провів переговори з главою російського МЗС Сергієм Лавровим, повідомляє російська служба Радіо Свобода.

За словами датського дипломата, його країна «категорично засуджує спробу замаху на Олексія Навального в Росії із застосуванням бойової хімічної речовини». Кофод наголосив, що отруєння Навального підтвердили лабораторії в Німеччині, Швеції та Франції, а також експерти Організації по забороні хімічної зброї.

«Ми вимагаємо прозорого, всебічного і ретельного розслідування, щоб встановити, хто намагався отруїти Навального, і щоб винні не уникнули відповідальності», – заявив дипломат.

Лавров, у свою чергу, відкинув коментарі Кофода, повторивши позицію Москви, що Кремль не причетний до події, і що Росія досі не отримала ніяких доказів від ФРН, де Навальний проходив лікування і продовжує курс реабілітації. «Ми чуємо оголошення, погрози, попередження, що будуть запроваджені санкції, вже перераховуються якісь персонажі, яких піддадуть цим покаранням за те, що був отруєний Олексій Навальний. Нас уже не дивує, що Євросоюз діє без суду і слідства», – цитує Сергія Лаврова «Интерфакс».

Напередодні французька газета Le Monde написала, що Франція і Німеччина визначилися з санкційним списком за отруєння Навального. За даними видання, до цього списку потрапили співробітники адміністрації російського президента Володимира Путіна і силових структур. У переліку згадано також Державний науково-дослідний інститут органічної хімії і технології (ДержНДІОХТу) – в зв’язку з даними про розробки «Новачка».

Кореспондент Радіо Свобода раніше повідомив, що глави МЗС країн-членів Європейського союзу можуть домовитися про санкції проти тих, хто стоїть за отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального.

6 жовтня Організація із заборони хімічної зброї дійшла висновку, що Навального отруїли речовиною з групи «Новачок». Міністерство закордонних справ Росії звинуватило в упередженості результати експертиз.

Олексій Навальний зараз перебуває в Німеччині. Політика вже виписали зі стаціонару клініки Charité в Берліні, куди його доставили з реанімації омської лікарні.

Йому стало зле 20 серпня в літаку під час польоту з Томська в Москву. Пілот встиг посадити літак в Омську, після чого Навального відвезли в місцеву лікарню.