Німеччина та Франція виступають за санкції ЄС проти Росії через отруєння Навального

Німеччина та Франція виступають за санкції Європейського союзу проти Росії через отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального.

Напередодні Організація із заборони хімічної зброї дійшла висновку, що Навального отруїли речовиною з групи «Новачок». Міністерство закордонних справ Росії звинуватило в упередженості результати експертиз.

«Наразі Росією не надане пояснення, яке викликає довіру. У цьому контексті ми вважаємо, що немає іншого правдоподібного пояснення отруєння Навального, ніж причетність Росії та її відповідальність», – йдеться в спільній заяві міністрів закордонних справ Німеччини та Франції.

Гайко Маас та Жан-Ів Ле Дріан повідомили, що збираються найближчим часом поділитися своїми пропозиціями санкцій. Їхньою ціллю мають стати «особи, які вважаються відповідальними за цей злочин та порушення міжнародних норм відповідно до їхніх офіційних функцій».

Агентство Reuters з посиланням на двох дипломатів повідомило, що під санкції протраплять співробітники російської зовнішньої розвідки (ГРУ).

Олексій Навальний зараз перебуває в Німеччині. Політика вже виписали зі стаціонару клініки Charité в Берліні, куди його доставили з реанімації омської лікарні.

Йому стало зле 20 серпня в літаку під час польоту з Томська в Москву. Пілот встиг посадити літак в Омську, після чого Навального відвезли в місцеву лікарню.

На початку вересня офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт заявив, що в організмі Навального знайшли сліди хімічної отруйної речовини з групи «Новачок», а канцлер Німеччини Анґела Меркель зажадала від Росії пояснень того, що сталося.

Російська влада категорично заперечує причетність до отруєння опозиційного політика і стверджує, що підстав для порушення кримінальної справи немає. Кремль сумнівається в тому, що Навальний був отруєний, стверджуючи, що в аналізах, узятих у нього в Росії, отрути не виявили.