ОЗХЗ повідомила Росії про готовність до співпраці в справі Навального

Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) повідомила Росії про готовність до співпраці з російськими експертами в справі про ймовірне отруєння опозиціонера Олексія Навального.

У листі, який генеральний директор ОЗХЗ Фернандо Аріас 2 жовтня надіслав постійному представникові Росії при організації, йдеться, що технічний секретаріат готовий надати необхідну експертну допомогу. Цей лист став відповіддю на запит Росії про взаємодію на рівні експертів.

У листі генерального директора також міститься питання про те, яка саме експертна допомога потрібна Росії в цій справі.

Раніше технічний секретаріат ОЗХЗ повідомив, що за запитом Німеччини почав надавати технічну підтримку у справі про отруєння Навального. Фахівці організації приїжджали до Берліна, щоб отримати аналізи Навального.

Російська влада критикувала організацію за те, що вона, на думку Москви, порушила чинні норми і не повідомила Росії про отримання аналізів Навального заздалегідь. У заяві МЗС Росії йшлося, що в Москві впевнені, що ОЗХЗ знайде в аналізах Навального отруйну речовину «Новачок».

Доповідь ОЗХЗ у справі Навального поки не готова. Раніше представники країн ЄС, включно з Німеччиною, заявляли, що рішення про можливі санкції проти Росії буде ухвалюватися залежно від висновків ОЗХЗ. Лабораторії в Німеччині, Франції та Швеції раніше знайшли сліди речовини з групи «Новачок» в аналізах Навального.

Але влада Росії висловлює сумніви в тому, що політик був отруєний. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 5 жовтня заявив, що лікарі клініки «Шаріте» не знайшли в організмі Навального слідів отруйних речовин. У заявах клініки, однак, однозначно говорилося про отруєння; не була визначена конкретна отруйна речовина – сліди «Новачка» згодом виявила лабораторія бундесверу.

Опозиціонер був госпіталізований в Омську 20 серпня, 22 серпня його перевезли до Німеччини. У вересні Навального виписали, зараз він проходить реабілітацію в Берліні. Навальний вважає, що до його отруєння причетний президент Росії Володимир Путін.