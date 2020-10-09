Міністри закордонних справ ЄС можуть домовитися про санкції за отруєння Навального 12 жовтня

Глави МЗС країн-членів Європейського союзу можуть домовитися про санкції проти тих, хто стоїть за отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

«Схоже, у понеділок між міністрами закордонних справ ЄС буде досягнута політична домовленість про продовження санкцій ЄС проти тих, хто стоїть за нападом на Навального. буде складено перелік осіб та організацій, щодо яких буде застосовано заморожування активів та заборону на отримання віз», – мовиться у повідомленні.

6 жовтня Організація із заборони хімічної зброї дійшла висновку, що Навального отруїли речовиною з групи «Новачок». Міністерство закордонних справ Росії звинуватило в упередженості результати експертиз.

Олексій Навальний зараз перебуває в Німеччині. Політика вже виписали зі стаціонару клініки Charité в Берліні, куди його доставили з реанімації омської лікарні.

Йому стало зле 20 серпня в літаку під час польоту з Томська в Москву. Пілот встиг посадити літак в Омську, після чого Навального відвезли в місцеву лікарню.

На початку вересня офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт заявив, що в організмі Навального знайшли сліди хімічної отруйної речовини з групи «Новачок», а канцлер Німеччини Анґела Меркель зажадала від Росії пояснень того, що сталося.

Російська влада категорично заперечує причетність до отруєння опозиційного політика і стверджує, що підстав для порушення кримінальної справи немає. Кремль сумнівається в тому, що Навальний був отруєний, стверджуючи, що в аналізах, узятих у нього в Росії, отрути не виявили.