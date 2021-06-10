У Польщі чоловіка затримали за підозрою у шпигунстві на користь Росії

У Польщі затримали Януша Н., якого підозрюють у шпигунстві на користь Росії. Його відправили під арешт на три місяці до слідчого ізолятора. Про це повідомили у Національній прокуратурі Польщі.

«Підозрюваний здійснював свою діяльність в Польщі, Європейському Союзі та інших країнах, що було частиною російських пропагандистських і дезинформаційних проєктів, спрямованих на послаблення позиції Республіки Польща в ЄС і на міжнародній арені», – мовиться у заяві прокуратури від 10 червня.

У прокуратурі додали, що чоловік діяв «на замовлення людей, які працюють на російську розвідку, і намагався встановити контакт з польськими та іноземними політиками, в тому числі з тими, хто працює в Європейському парламенті».

Росія поки не прокоментувала арешт.

Підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі, якщо його визнають винним.