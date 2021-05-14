США: колишній військовий сил спецоперацій отримав майже 16 років за шпигунство на Росію

У США колишній військовослужбовець сил спеціальних операцій отримав 15 років і 8 місяців позбавлення волі за передачу таємної інформації працівникам військової розвідки Росії протягом тривалого часу.

Такий вирок виніс суд у штаті Вірджинія 14 травня. Обвинувачення просило йому 17 років позбавлення волі.

Як мовиться в матеріалах справи, 46-річний Пітер Деббінз, колишній капітан Спеціальних сил США, відомих як «зелені берети», в перебігу своїх періодичних поїздок до Росії в час 1996–2011 років зустрічався з працівниками російських спецслужб, яким надавав інформацію про свою службу в частинах хімічного захисту, а потім у силах спецоперацій.

«Його поведінка стала особистою зрадою колег і країни, і вона відображає небезпеку операцій російської розвідки проти наших військових», – заявив чільний представник Міністерства юстиції США Джон Демерз.

За його словами, такий тривалий термін колишньому військовому відображає «небезпеку від його поведінки» і є «застереженням для тих, хто міг би спокуситися зробити те саме».

За даними обвинувачення, Пітер Рафаел Дзібінскі Деббінз, мати якого була родом із тодішнього СРСР, уперше потрапив до Росії 1994 року, де в місті Челябінську й зустрівся зі своєю нинішньою дружиною. Його тестем був полковник російських Військово-повітряних сил.

1996 року Деббінз знову повернувся туди як студент Університету Міннесоти за обміном і зустрівся зі своїм російським вербувальником.

Деббінз, який народився у США, сказав російським розвідникам, що вважає себе «сином Росії» і вважає, що «США стають занадто домінантними у світі, і треба поставити їх на їхнє місце», мовиться в обвинувальному акті, який був виданий 2020 року.

За даними справи, 1998 року Діббінз вступив у Збройні сили США, спершу до військ хімічного захисту, потім був обраний до Спеціальних сил, де прослужив останні два роки до 2005-го, дослужившись до звання капітана – до цього його заохочували працівники російських спецслужб.

Відтак під час відрядження до Азербайджану він був звільнений із армії США і втратив секретний допуск через порушення протоколів безпеки – він узяв дружину з собою в те відрядження і давав їй користуватися службовим мобільним телефоном, мовиться в матеріалах справи.

Після звільнення з війська він уже як цивільна особа продовжив працювати за американськими військовими контрактами, в деяких випадках і в контррозвідці, зокрема як знавець російської мови.

За даними обвинувачення, під час відряджень до Азербайджану і Грузії він передавав своїм кураторам імена й іншу інформацію про своїх колег зі Спеціальних сил.

Як мовиться в визнанні Деббінзом його провини, він визнав, що російські агенти використовували надану ним інформацію, щоб оцінити, чи можна схилити й інших офіцерів Спеціальних сил до співпраці з Росією.

У розслідуванні в його справі брали участь контррозвідка Армії США, Федеральне бюро розслідувань, а також британські поліція Лондону і внутрішня контррозвідка MI5.

Читайте також: Розслідування Російської служби Радіо Свобода про Пітера Деббінза