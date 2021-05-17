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17 травня 2021, Київ 19:06
Новини | Міжнародні

У Польщі затримали підозрюваного у шпигунстві на Росію

За даними Агентства внутрішньої безпеки Польщі, затриманий займався збором інформації про військові структури і польських громадян і передавав ці дані російській розвідці

У Польщі за звинуваченням у шпигунстві на користь Росії затримали 43-річний польський громадянина Марчіна К. Як повідомляє польське Агентство внутрішньої безпеки, він визнав провину за висунутими йому звинуваченнями.

За даними відомства, він займався збором інформації про військові структури і польських громадян і передавав ці дані російській розвідці.

Затримали ймовірного шпигуна 5 травня. Суд заарештував його на три місяці. Розслідування проводиться за участю Національної прокуратури Польщі. Матеріали справи засекречені.

У квітні Польща оголосила трьох співробітників посольства Росії в Варшаві персонами нон-ґрата. Як заявили у МЗС Польщі, їхні дії порушували дипломатичний статус, а також завдавали шкоди Польщі. Москва у відповідь вислала п’ятьох польських дипломатів.

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