У Польщі затримали підозрюваного у шпигунстві на Росію

У Польщі за звинуваченням у шпигунстві на користь Росії затримали 43-річний польський громадянина Марчіна К. Як повідомляє польське Агентство внутрішньої безпеки, він визнав провину за висунутими йому звинуваченнями.

За даними відомства, він займався збором інформації про військові структури і польських громадян і передавав ці дані російській розвідці.

Затримали ймовірного шпигуна 5 травня. Суд заарештував його на три місяці. Розслідування проводиться за участю Національної прокуратури Польщі. Матеріали справи засекречені.

У квітні Польща оголосила трьох співробітників посольства Росії в Варшаві персонами нон-ґрата. Як заявили у МЗС Польщі, їхні дії порушували дипломатичний статус, а також завдавали шкоди Польщі. Москва у відповідь вислала п’ятьох польських дипломатів.