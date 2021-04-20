Росія оголосила двох болгарських дипломатів персонами нон-ґрата

Росія 20 квітня оголосила двох болгарських дипломатів персонами нон-ґрата у відповідь на висилку Софією двох російських дипломатів минулого місяця через підозру у шпигунстві.

Повідомлення МЗС Росії з’явилося незабаром після того, як посла Болгарії у Москві викликали до міністерства.

Минулого місяця Болгарія вислала двох російських дипломатів, яких вважали причетними до шпигунського скандалу.

Міністерство закордонних справ Росії тоді назвало видворення своїх дипломатів з Болгарії «безпідставним».

З жовтня 2019 року Болгарія вислала п’ятьох дипломатів та співробітників посольства Росії, яких звинувачували у проведенні розвідувальних робіт.